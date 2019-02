Le pagelle dell'Udinese - Musso para tutto, Teodorczyk deus ex machina

Udinese-Chievo (85' Teodorczyk)

Musso 6,5 - Ennesima prova importante da parte del portiere argentino. A volte un po' troppo avventato nelle uscite, ma provvidenziale con almeno due interventi salva-risultato nella ripresa.

Opoku 6 - Prestazione senza macchie per il giovane difensore, che nel finale lascia spazio al match winner proprio con l'obiettivo di sbloccare la gara (Dall'81' Teodorczyk 7 - Ha il grande merito di decidere una partita a dir poco complicata, segnando il suo primo gol in bianconero e riportando il successo ai bianconeri dopo quasi due mesi. E pensare che aveva pure sbagliato il rigore...).

Troost-Ekong 6 - Molto solido in fase difensiva, comanda come al solito la retroguardia bianconera con personalità ed efficacia.

Nuytinck 6,5 - Tra i migliori in campo, visto che oltre a una buona prestazione difensiva delizia anche il pubblico della Dacia Arena con una sassata da 40 metri che avrebbe sicuramente meritato miglior sorte (palo).

Stryger Larsen 5,5 - In difficoltà rispetto alle ultime uscite. Si propone poco e quando c'è da contrastare gli esterni clivensi si lascia spesso superare troppo facilmente.

Fofana 6 - L'involuzione rispetto alla passata stagione continua, ma la sua partita oggi è comunque sufficiente. Impegna Sorrentino nella ripresa con un bel destro al volo da fuori area.

Mandragora 6 - Lavora bene in mediana, pur non riuscendo mai a tirare fuori il coniglio dal cappello. Concreto, ma senza guizzi.

De Paul 6 - Passi in avanti del fantasista argentino, che non risulta decisivo ai fini del risultato, ma cresce alla distanza creando scompiglio tra le linee.

D'Alessandro 6 - Deve uscire già dopo 20 minuti a causa di un pestone, fino a quel momento prova sufficiente (Dal 21' Zeegelaar 6 - Buona gara per il nuovo acquisto bianconero, che entra in campo con lo spirito giusto e si mostra utilissimo in ambedue le fasi di gioco).

Lasagna 5 - Nicola gli restituisce una maglia da titolare dopo il buon finale col Torino, ma l'attaccante bianconero oggi si vede davvero pochissimo in campo.

Okaka 5,5 - Stesso discorso di Lasagna, anche se dalla sua ha l'alibi di non essere al top fisicamente (Dal 57' Pussetto 6,5 - Il suo ingresso in campo riesce a scardinare progressivamente la difesa del Chievo. La mossa giusta al momento giusto, anche perché è proprio lui a guadagnare il calcio di rigore).