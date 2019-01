Musso 6 - Non può fare molto sui gol, per il resto è abbastanza inoperoso: mette le mani in un paio di circostanze.

Opoku 5 - In campo aperto contro Gervinho sarebbe difficile per tutti. Lui non riesce nemmeno a sgambettarlo.

Troost Ekong 5,5 - Ha più di qualche difficoltà nel fermare Inglese.

Nuytinck 5,5 - In difficoltà come quasi tutti nel reparto.

Larsen 6 - Prova a dare sostanza sulla destra.

Fofana 5,5 - Confusionario, gioca moltissimi palloni ma ne sbaglia una buona percentuale. Mai pericoloso.

Behrami 5 - Molto falloso, pure quando l'avversario è girato. Anche nervoso quando va a rimbrottare Biabiany.

D'Alessandro 5 - Non riesce a chiudere su Stulac sul 2-1, prendendosi un giallo. Vero è che viene lasciato da solo (dall'88 Balic s.v.).

De Paul 6 - Decisamente il migliore per la qualità delle giocate, due pali e qualche grande conclusione. Predica nel deserto, ma è anche colpevole per il rigore dell'1-0: un voto in meno.

Okaka 6,5 - Al rientro in Italia, si dà molto da fare e segna la rete dell'Udinese. È ancora in ritardo di condizione (dal 74' Machis s.v.).

Lasagna 5 - Non si vede praticamente mai.