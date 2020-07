Le pagelle dell'Udinese - Samir, attaccante aggiunto. Bene De Paul, troppo morbido Ekong

vedi letture

Risultato finale: Udinese-Lecce 1-2

Musso 6 - Spiazzato dal calcio di rigore di Mancosu, imparabile invece il tocco ravvicinato di Lapadula. Nel finale poi si rende protagonista di un'ottima respinta in tuffo sul destro di Falco dal limite.

Becao 5 - Più di una leggerezza, riporta in vita i salentini con il tocco di braccio in piena area di rigore subito dopo il gol di Samir. Soffre quando il Lecce attacca dalle sue parti.

Ekong 5 - Per un tempo non ha grandi patemi d'animo, il Lecce non riesce mai a sfondare per vie centrali. Protagonista in negativo nell'azione del vantaggio salentini, troppo morbida la marcatura su Lapadula.

Samir 6,5 - Gli attaccanti non fanno la differenza, ci pensa il centrale brasiliano. Perfetto il suo terzo tempo sull'angolo di De Paul, rischia di ripetersi nella ripresa con un altro grande colpo di testa sempre su azione di corner.

Ter Avest 5,5 - Spinge poco per larghi tratti della partita, l'olandese soffre con l'ingresso di Dell'Orco. L'azione del gol decisivo del Lecce nasce proprio dalla sua corsia di competenza.

De Paul 6,5 - Va ad un passo dalla gioia personale con un tiro ravvicinato su assist di Sema ma con il mancino, con il destro cambia tutto. Praticamente ogni piazzato dell'argentino diventa un pericolo per la difesa del Lecce, vedi l'assist per Samir.

Walace 6 - Il classico equilibratore del centrocampo friulano, accompagna il possesso dell'Udinese e suggerisce il passaggio corto. Gioco scolastico ma utile per la manovra bianconera.

Fofana 6 - Uno dei migliori in campo per un tempo, nel corso della prima frazione è il trascinatore. Lotta, conquista e imbastisce le occasioni più pericolose dell'Udinese. Abbassa, anche troppo, i giri del motore nella ripresa. (Dal 70' Zeegelaar 5,5 - Non entra benissimo, si fa anticipare da Lapadula nell'azione del vantaggio salentino).

Sema 6 - Sicuramente meglio nel primo tempo rispetto alla seconda frazione, quando spinge sull'acceleratore diventa temibile per la retroguardia salentina. Nella ripresa più schiacciato per tenere a bada le scorribande di Falco e Donati.

Nestorovski 5,5 - Parte dall'inizio, preferito a Lasagna, ma diventa complicato per lui battagliare con i centrali del Lecce. Va anche in gol, chiara però la sua posizione di fuorigioco.

Okaka 5,5 - Lotta spesso spalle alla porta e non sono tantissimi i servizi da parte dei compagni. Soltanto un'occasione, un colpo di testa che termina ampiamente alto nel primo tempo. (Dal 54' Lasagna 6 - Due accelerazioni che spaccano la difesa del Lecce, sempre pericoloso a campo aperto).

Gotti 5,5 - La solita Udinese del post lockdown almeno per un tempo. Ordinata, ben messa in campo e pericolosa tra le linee con Fofana e De Paul. Nella ripresa la musica cambia dove hanno probabilmente fatto la differenza le motivazioni.