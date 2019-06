Le pagelle della Bosnia - Dzeko gladiatore, nessuna insufficienza

Fonte: Dall'inviato all'Allianz Stadium, Torino

ITALIA-BOSNIA 2-1

Sehic 7 - Nel primo tempo, per quaranta minuti, ha solo un'uscita su Chiellini da fare. Poi mette il guantone su Quagliarella, mandando in angolo. Non può nulla sul gol di Insigne, salva sul colpo di testa del napoletano con un riflesso perfetto. Poi viene colpito, o quasi, dalla zuccata di Chiellini.

Todorovic 6,5 - Ruvido, discreto, si fa anche vedere in un paio di circostanze. Lascia troppo solo Insigne nell'occasione del secondo gol.

Bicakcic 6 - Solitamente gioca largo, stavolta si stringe e non balla più di tanto, aiutato anche dalla scarsa vena degli azzurri.

Zukanovic 6 - Non va per il sottile, spedisce il pallone più lontano possibile e non tenta di giocare.

Civic 6,5 - Bernardeschi non lo impegna più di tanto, Chiesa tenta di andargli via un paio di volte ma lui è bravo a tamponare la velocità del viola (dal 72' Nastic s.v.).

Besic 6,5 - Straordinario, quasi da mastermind, il colpo di tacco a liberare Visca. Buon compagno e pretoriano per Pjanic, dà anche del tu al pallone.

Pjanic 6,5 - Sbaglia il primo passaggio al trentottesimo del primo tempo, fa ammonire Jorginho, il piede è sempre educato.

Saric 6 - Corre, corre, si ferma (poco) e poi di nuovo corre. Bella la sfida con Barella.

Visca 6 - Prima si fa murare la conclusione, a due passi dalla porta. Si riscatta con il passaggio, molto bello, per il vantaggio di Dzeko. Con le conclusioni è tutt'altro che fortunato.

Dzeko 7,5 - Lotta, con l'elmetto in testa, provando anche a servire i compagni. Quando decide di mettersi in proprio è tutto più difficile. Chiellini deve usare le maniere forti, ma quando si sposta sugli altri è sempre un pericolo.

Gojak 6 - Qualità sulla sinistra, Mancini lo vede poco. Alle volte ci mette anche la stazza, oltre alla qualità, e sono dolori (dall'80' Cimirot s.v.).