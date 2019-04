Le pagelle della Fiorentina - Chiesa bravo e sfortunato. Hancko si perde

© foto di Giacomo Morini

JUVENTUS-FIORENTINA 2-1 (37' Alex Sandro, 53' aut. Pezzella; 6' Milenkovic)

Lafont 5,5 - Troppo lento nell'andare giù sul gol di Alex Sandro, incolpevole sull'autorete di Pezzella.

Milenkovic 7 - Il gol che sblocca la gara è tutto suo. Parte dalla difesa, insacca nella rete avversaria. Dietro sbaglia poco.

Pezzella 5 - Sfortunato e goffo sull'autorete che fissa il risultato. Prima promosso, qualche sbavatura da lì in poi.

Ceccherini 6 - Rilancia la sua candidatura per una maglia da titolare in vece di Vitor Hugo. CR7 è una bella bestia da domare, lui lotta.

Chiesa 7 - Pronti via, è protagonista sull'azione del gol di Milenkovic. Poi lo ferma solo la sfortuna: palo e traversa, sono sei i legni in stagione. Esce tra gli applausi dello Stadium, che strizzano l'occhio al mercato. (Dal 66' Muriel 6 - Entra quando c'è poco da dire o fare, nel finale sfiora comunque la rete).

Dabo 5,5 - Si vede poco sia in interdizione che in fase di manovra.

Veretout 6 - A volte scompare, ma è il lavoro oscuro quello che oggi gli chiede Montella e lui lo garantisce. Fa girare la squadra alla velocità che serve, fin quando i suoi ne hanno.

Benassi 6 - Ex granata, tra i migliori in campo nel primo tempo. Si risparmia (e Montella lo risparmia) in vista dell'Atalanta. (Dal 73' Gerson 5,5 - Entra ed è quasi subito giallo. A gara conclusa).

Hancko 5 - Perde Alex Sandro sul gol del brasiliano, viene sverniciato da CR7 sull'autorete di Pezzella. Era partito bene, poi s'è perso.

Mirallas 5 - Anche lui parte bene, esce scarico. Mai nel cuore delle ripartenze viola, pur avendo le potenzialità per pungere. (Dall'80' Edimilson s.v. -).

Simeone 5 - Se, se, se. Se Chiesa avesse un altro partner d'attacco, questa partita avrebbe una storia diversa da raccontare. Lento e macchinoso, sciupa un paio di ripartenze.