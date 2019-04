Le pagelle della Juve - Alex Sandro finalmente decisivo. Il sigillo di CR7

© foto di www.imagephotoagency.it

JUVENTUS-FIORENTINA 2-1 (37' Alex Sandro, 53' aut. Pezzella; 6' Milenkovic)

Szczesny 5,5 - Rivedibile sull'1-0 viola, guarda le saette di Chiesa stamparsi sui pali. Meglio nel secondo tempo.

Cancelo 6 - A tratti fin troppo lezioso, con Hancko avrebbe vista facile ma non affonda quanto potrebbe. Poche sbavature dietro.

Bonucci 6,5 - La velocità dei viola lo mette in difficoltà, tiene botta e nel finale guida con leadership la difesa.

Rugani 5 - Come Szczesny, forse anche più del polacco, non dà il meglio di sé sulla rete di Milenkovic.

Alex Sandro 7 - Finalmente decisivo, come poche volte gli è successo in questa stagione. Segna il gol che vale il pari e di fatto lo Scudetto.

Emre Can 6 - Col pilota automatico. Si sgancia poco e insegue parecchio, in manovra è prezioso e pulito come suo solito.

Pjanic 6,5 - Nel primo tempo fa girare senza troppa fretta, nella ripresa è lui a suonare la carica. Assist da corner, tenta anche la fortuna con una sventola da fuori che non arriva dalle parti di Lafont. (Dal 65' Bentancur 6 - Entra quando la partita è ormai andata).

Matuidi 6 - Quinto titolo nazionale nella sua blasonata carriera, stasera fa il suo. Senza strafare, correndo tanto.

Cuadrado 5,5 - Ancora lontano dal ritmo gara. Esce in riserva d'ossigeno, prima non entra nelle occasioni clou della gara, se non con imprecisione. (Dall'86' De Sciglio s.v.).

Cristiano Ronaldo 7 - Alla fine, mette il sigillo sulla vittoria del titolo. Dal suo piede parte la palla che Pezzella spinge nella sua porta.

Bernardeschi 5,5 - Questa volta non fa male al suo passato. Ne avrebbe anche le occasioni, però gli mancano sempre spunto e cattiveria nel finale. (Dal 74' Kean 6 - Come Bentancur, entra con la partita ormai più che finita, in tutti i sensi).