Le pagelle della Fiorentina - Chiesa è mattatore, Milenkovic chiude in anticipo la partita

Fiorentina - Bologna 4-0

48', 54' e 89' Chiesa; 74' Milenkovic

Terracciano 6 - Attento sulla volée di Dominguez, è l'unico suo intervento del primo tempo. Sarà anche l'unica parata degna di nota della sua partita, prima di uscire e far esordire Brancolini.

(dall'85' Brancolini s.v.)

Milenkovic 7 - Il serbo sublima una prova di carattere e grande durezza firmando il gol che di fatto conclude con più di venti minuti d'anticipo la contesa. Abile a rubare il tempo all'avversario.

Pezzella 6,5 - Il capitano guida la retroguardia viola mostrando lo spirito dei giorni migliori. Attento in chiusura e nelle letture difensive, di fatto non sbaglia praticamente nulla.

Caceres 6 - Un solo momento di confusione, quando nel primo tempo Barrow gli mette la freccia, lasciandolo sul posto e creando l'occasionissima per Sansone. Per il resto è invece attento.

Venuti 6 - Attento a presidiare la fascia destra, preferisce esporsi meno e non concedere pericoli dal suo lato. Qualche scorribanda è anche interessante, all'interno di una prova sufficiente.

(dal 68' Lirola 6 - Entra in campo quando il grosso del lavoro è stato già compiuto, e si limita a non commettere disastri, spingendo con attenzione).

Ghezzal 5,5 - Dal post-lockdown ha iniziato a trovare più spazio, e anche oggi è titolare. Qualche discreta idea, nulla di eccezionale. Mezzo punto in meno per l'evidente simulazione, che gli costa il giallo.

(dal 56' Duncan 6 - Al momento del suo ingresso in campo, il Bologna ha appena mollato gli ormeggi. Il che gli rende facile la vita: potrebbe anche far gol ma alza troppo la mira).

Pulgar 6,5 - Grande ex dell'incontro, non si fa però disturbare da sentimenti ed emozioni. Anzi, gioca col solito piglio combattivo e dal suo piede, su corner, scaturisce poi il 3-0 firmato Milenkovic.

Castrovilli 6,5 - Solita eleganza, nel primo tempo qualche ingenuità di troppo. Con l'arrivo della ripresa, però, le imprecisioni vengono rapidamente dimenticate. Prende il ruolo di direttore d'orchestra là in mezzo.

Dalbert 6,5 - Ritorna tra i titolari dopo il lieve infortunio, e disputa una partita totalmente votata alla fase offensiva, o quasi. Tanti pasticci ma anche cose buone, come l'assist per il vantaggio di Chiesa.

(dall'85' Terzic s.v.)

Cutrone 6 - Reduce da un momento di ottima forma, fa una grande lotta nel reparto offensivo anche se non si ritaglia momenti di gloria personale, preferendo la generosità. Esce con qualcosa da ridire verso Iachini, però.

(dal 68' Kouame 6 - L'ivoriano entra nel finale di una partita già ben indirizzata, e mette il suo zampino fornendo il pallone del 4-0 a Chiesa. Poco più che un appoggio, ma va sul tabellino).

Chiesa 8 - Protagonista assoluto, già nel primo tempo aveva costretto Danilo agli straordinari per impedirgli l'esultanza. Nella ripresa invece celebra ben tre volte, aumentando ad ogni gol il carico di difficoltà e bellezza della rete. Mattatore.

Allenatore: Giuseppe Iachini 6,5 - Un voto non esagerato anche a causa delle difficoltà palesate dalla sua Fiorentina nel corso di un primo tempo in cui se c'era una squadra che meritava di trovare la rete del vantaggio, quella era il Bologna. Nella ripresa invece è tutt'un altro paio di maniche, e la qualità di alcune giocate individuali indirizzano alla grandissima l'esito della contesa, e gli permettono un'ultima tra le mura amiche piena di sorrisi.