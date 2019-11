Le pagelle della Fiorentina - Chiesa peggiore in campo. Castrovilli bomber

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorentina-Parma 1-1

Dragowski 6,5: Sempre sicuro nelle uscite e ottima parata nella ripresa su Gervinho che evita il 2-0. In costante crescita anche come leadership difensiva.

Venuti 6: Merita l'ovazione del pubblico per una grande chiusura su Gervinho ma è complice nella dormita che ha portato all'1-0. Nella ripresa lascia meno spazio all'ivoriano e si merita gli applausi dei suoi concittadini.

Milenkovic 6: Si addormenta sulla palla lanciata da Kucka per il contropiede di Gervinho che non marca stretto e si perde nel momento decisivo. Gioca comuque da leader sostituendo bene Pezzella squalificato.

Ranieri 6: Gioca in un ruolo che non è il suo e spesso si trova a dover fare i conti con Karamoh senza demeritare.

Dalbert 6,5: Primo tempo che parte con diversi errori che portano i compagni a cercarlo sempre con meno frequenza. Nella ripresa si sveglia improvvisamente e con un cross perfetto trova Castrovilli per il gol del pari: un assist che rivaluta la sua intera prestazione.

Castrovilli 6,5: Meno lucido del solito nel corso della prima frazione. Troppo spesso sembra che voglia provare a cambiare l'esito della partita da solo. Alla fine però la partita la cambia davvero mettendo in porta il secondo gol consecutivo di testa.

Badelj 5: Quando la partita viaggia su ritmi blandi, fa il suo senza eccedere, ma appena si alza il ritmo perde tanti palloni e non regge il passo dei compagni e soprattutto degli avversari.

Pulgar 5,5: Da lui ci si aspetta sempre il cross vincente che stasera non arriva. Non sempre lucido nel gioco offensivo, conquista relativamente anche pochi palloni in mediana.

Ghezzal 6: Gioca praticamente come esterno in un centrocampo a quattro più che da attaccante e ripaga l'allenatore con una prestazione accorta soprattutto in fase difensiva. Peccato che in attacco non si veda molto perché è uno dei pochi positivi nel corso dei minuti che è restato in campo. Buon esordio da titolare. (dal 54' Vlahovic 6: Ci mette il fisico e apre gli spazi che Boateng invece non poteva aprire. Forse alla terza partita senza Ribery, Montella gli darà fiducia).

Boateng 5,5: Montella si fida molto di lui e lo lancia ancora di punta ma per vederlo concludere verso la porta servono 45 minuti. A inizio ripresa viene spostato per fare spazio a Vlahovic e ci prova con qualche cross. Il passo però è ancora molto lento e il gioco offensivo della Fiorentina ne risente eccome. (Dall'85 Pedro S.V.: Impossibile dargli un voto, troppo poco tempo per entrare in partita da esordiente in Serie A).

Chiesa 5: Irriconoscibile nel primo tempo. Non sta benissimo e si vede. La palla persa sul gol di Gervinho è la fotografia dei primi 45'. Nella ripresa Montella lo sposta a destra e migliora leggermente la sua partita comunque insufficiente.