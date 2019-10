Le pagelle della Fiorentina - Malino Ribery-Chiesa. Certezza Caceres

© foto di www.imagephotoagency.it

Brescia-Fiorentina 0-0

Dragowski 6 - Inoperoso per gran parte della partita.

Milenkovic 6 - Inizia con un liscio da horror che aveva permesso a Donnarumma di fornire l'assist ad Ayè. Continua con un pizzico di insicurezza in più rispetto al solito.

Pezzella 6 - Guida bene la difesa e con attenzione annulla Donnarumma nel primo tempo.

Caceres 7 - E' il migliore del reparto difensivo. Continua a fornire prestazioni attente e di grande qualità. Il vero uomo in più per la retroguardia di Montella.

Lirola 6 - Nel primo tempo va vicino al gol con un bell'inserimento in area di rigore. Nella ripresa è molto propositivo in avanti ma anche molto impreciso in fase di assistenza. (Dal 79' Sottil 6 - Ha almeno due occasioni per mettere in difficoltà la retroguardia del Brescia con dei cross dal fondo. Entra sicuramente bene).

Castrovilli 6,5 - E' l'uomo più pericoloso della Fiorentina per tutto l'arco della gara. Qualità e corsa a servizio della mediana. Se il suo tiro non fosse stato deviato da Vlahovic nel finale...

Badelj 6,5 - Dato in perenne ballottaggio con i mediani in panchina, si rivela spesso tra i migliori come accade anche stasera. Detta i tempi e interrompe diverse azioni degli avversari.

Pulgar 5 - Un suo intervento comporta la probabile frattura della gamba di Dessena con un intervento irruento quanto inutile. Batte bene i calci da fermo ma per il resto fornisce una prestazione a sprazzi che non aiuta la squadra a salire di ritmo nei momenti decisivi.

Dalbert 5 - Prestazione negativa per il brasiliano che sbaglia in avanti pur non avendo tanto da fare in difesa. Deve incidere di più vista la qualità dei suoi piedi sudamericani e della velocità che si ritrova.

Ribery 5,5 - Prima piccola stecca per il francese da quando è in Italia. Non incide pur essendo sempre il primo a provarci e a cercare di dare una mano ai compagni. Molto il merito anche degli avversari. (Dall'88' Boateng S.V. - Entra per lottare nel finale ma la prestazione non è giudicabile.

Chiesa 5,5 - Non è al top della forma dopo l'infortunio in Nazionale e si vede. Non riesce a sgassare come in altre occasioni e pur mettendo in difficoltà i difensori avversari non incide nella partita. (Dal 68' Vlahovic 5,5 - Mezzo punto sotto la sufficienza per la sfortunata deviazione nel finale che toglie il gol vittoria a Castrovilli. Entra però bene e probabilmente avrebbe bisogno di un po' di spazio in più per acquistare fiducia).