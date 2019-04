Le pagelle della Fiorentina - L'attacco non segna, pochi rischi in difesa

Fiorentina-Bologna 0-0

© foto di Giacomo Morini

Lafont 6 - Rischia tantissimo nel finale di gara dopo quasi minuti da spettatore: Veretout perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo, il portiere francese è costretto ad uscire fuori dalla sua area di rigore. Orsolini ci mette troppo a tirare, l'ex Tolosa riesce a rientrare ed a deviare la palla in angolo.

Milenkovic 6.5 - Nel primo tempo a volte si dimentica si essere il terzo centrale e si allarga troppo, giocando quasi da terzino. Migliora col passare dei minuti, al termine della gara è il migliore del reparto arretrato viola.

Pezzella 6 - Guida la difesa da leader, senza correre particolari rischi.

Ceccherini 6 - Chiamato spesso ad impostare, non sfigura in questa nuova veste anche se forse sbaglia qualche pallone di troppo.

Chiesa 6 - Decisamente meglio nella ripresa quando, con l'ingresso di Mirallas, Montella lo avvicina alla porta. Cerca il gol, cerca l'assist, l'ultimo ad arrendersi.

Dabo 6 - Il suo compito dovrebbe essere quello di fare legna in mezzo al campo. Le poche volte che la Fiorentina è costretta a difendersi lo fa nel migliore dei modi.

Veretout 5,5 - Buon primo tempo, nel finale per poco non combina la frittata: pallone perso a centrocampo e contropiede del Bologna, per sua fortuna Lafont, dopo una pessima uscita, riesce a rimediare.

Gerson 5 - Cambia l'allenatore, ma l'ex Roma continua ad essere un oggetto misterioso. Ancora una prestazione opaca, né carne né pesce. (Dal 77' Benassi S.V)

Biraghi 6 - Gioca più altro rispetto al solito, ma arretra in fase di non possesso per aiutare la squadra. Sbaglia qualche cross di troppo. m

Simeone 5 - Un bel contropiede ad inizio gara, sul quale però avrebbe potuto fare decisamente meglio. Di fatto è l'unica volta in cui si rende protagonista fino al cambio.(Dal 56' Mirallas 6 - Il suo ingresso cambia l'attacco viola in positivo. Ci prova dalla distanza senza troppa fortuna)

Muriel 5 - Nel primo tempo, nonostante sia l'unico giocatore ad essere già stato allenato da Montella, sembra un pesce fuor d'acqua. Un po' meglio nella ripresa, ma sbaglia l'occasione più ghiotta della gara: solo in area di rigore, calcia addosso a Skorupski. Sfortunato qualche minuto più tardi quando il suo cross teso si stampa sul palo. (Dall'87' Vlahovic S.V)