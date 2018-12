Le pagelle della Fiorentina - Pezzella decisivo, disastro Milenkovic

Sassuolo-Fiorentina 3-3

Lafont 5 - Pessima uscita in occasione del vantaggio di Duncan, anche nell'occasione del gol di Sensi sembra tuffarsi con un attimo di ritardo. E Babacar lo infila sul suo palo.

Laurini 6 - Contiene bene Pjaca, ma dalle sue parti nella ripresa si affonda e nascono due gol. Ha il merito di non mollare e la sua pennellata a un minuto dalla fine riapre la partita.

Milenkovic 4 - Dorme in occasione del gol di Babacar, annulla la superiorità numerica della squadra facendosi espellere. E meno male che era stato riportato nella sua posizione naturale

Pezzella 7 - Al 97' disinnesca il contropiede di Berardi e ne fa ripartire un altro, dando vita a un epico coast to coast fino all'assist decisivo per Mirallas. Roba da urlo. E anche in precedenza qualche chiusura da applausi. L'errore sul gol di Babacar va in cavalleria.

Biraghi 6.5 - Berardi gli fa passare un brutto pomeriggio, lui però entra nelle azioni che portano da due reti, su tutte quella del 3-3 dove fa un'eccellente sponda per Pezzella.

Edmilson 6.5 - Quando si inserisce nell'area avversaria fa male. O comunque porta i sui compagni a segnare. Da un suo palo e una sua zuccata respinta da Consigli arrivano altrettante reti.

Veretout 6 - Gioca troppo semplice e pensa più a contenere che a verticalizzare.

Benassi 6.5 - Ha sempre il gol in canna. Nel primo tempo ci va vicino, nella ripresa ridà vita a una partita ormai chiusa.

Gerson 5.5 - Esterno offensivo atipico, più votato al contenimento. Ma in una Fiorentina già priva del talento di Chiesa serve più brio. (Dal 77' Mirallas 6.5 - Si vede giusto per il gol, decisivo, al 97'. Basta e avanza).

Vlahovic 5.5 - Prima volta da titolare per il classe 2000 che prima di oggi aveva giocato 13 minuti, spalmati in 3 presenze. È generoso, si muove molto ma non è mai pericoloso. (dal 55' Simeone 6 - Il gol di stinco è più fortuna che reale abilità. Ma ha il merito di dare la scossa alla squadra.)

Pjaca 5.5 - Senza Chiesa e Simeone ci si aspetta soprattutto da lui qualità e inventiva. È nei fatti il più ativo del reparto offensivo ma mai realmente pericoloso e sempre ben controllato. (dal 46' Chiesa 6 - Non una partita memorabile, ma dà comunque una scossa).