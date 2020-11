Le pagelle della Fiorentina - Ribery anarchico ma poco incisivo. Castrovilli fra i più spenti

Dragowski 6 - Spettatore non pagante del match del Tardini. Praticamente mai chiamato in causa se non per i rinvii ed il giro palla

Caceres 6 - Gara attenta e senza sbavature, dopo le ultime uscite incerte. Potrebbe farsi vedere maggiormente sui calci piazzati offensivi

Milenkovic 6,5 - Preciso, attento e pulito nelle chiusure. Il Parma non fa granché per metterlo in difficoltà, ma quelle rare volte in cui è chiamato in causa risponde presente. A volte anche con il fallo

Igor 6,5 - L'infortunio di Pezzella e la squalifica di Quarta lo portano in campo dal 1'. Usa il fisico al meglio, dalle sue parti non si passa anche se il Parma non ci prova con particolare convinzione

Venuti 6 - Parte con buona verve, conquistandosi subito una punizione da ottima posizione. Iachini gli chiede di stare largo e di stare alto, lui rispetta le consegne e prova a spingere ogni volta che può (dal 72' Lirola 6 - Sua quella che è forse la miglior percussione dell'intera partita. Succede a 30'' dal triplice fischio)

Amrabat 6 - Lascia la posizione di regista a Pulgar e nel primo tempo ci mette un po' a trovare la giusta posizione. Meglio quando deve svolgere compiti di recupera palloni piuttosto che quelli di costruzione del gioco, anche se fa sentire la sua presenza anche qualche metro più avanti rispetto al solito

Pulgar 6 - Torna titolare dopo tantissimo tempo, anche col compito di liberare Amrabat dai compiti di costruzione. Se la cava, gioca tanti palloni e si fa vedere anche nei ripiegamenti difensivi

Castrovilli 5,5 - Dal miglior marcatore della squadra viola ti aspetteresti qualcosa di più, in gare del genere. L'anarchia tattica di Ribery lo manda a tratti in confusione, fatica a trovare la posizione e finisce per pasticciare diversi palloni (dall'83' Bonaventura sv)

Biraghi 6,5 - In costante proiezione offensiva. Cerca spesso i dialoghi con Ribery e Castrovilli e due delle conclusioni più pericolose dell'intero match portano la sua firma

Ribery 6 - Gioca da jolly, nel senso che svaria su tutto il campo e va a cercare palloni giocabili anche dove non te lo aspetteresti. Sbraita e richiama i compagni, ma anche lui non trova particolari sbocchi

Kouame 5,5 - Nel primo tempo il suo colpo di testa è l'azione più pericolosa, ma in generale appare troppo isolato e la sua manovra troppo fumosa. Si perde in mezzo ad una difesa del Parma chiusa e attenta (dal 69' Cutrone 5,5 - Entra per dare peso all'attacco gigliato negli ultimi 20 metri. Ci mette cuore e impegno, ma in 25' sono zero le occasioni avute)

Beppe Iachini 5,5 - La sua Fiorentina ci prova, tiene il possesso e cerca di fraseggiare per arrivare alla conclusione. Ma alla fine, di occasioni nitide per la sua viola, se ne contano davvero troppo poche. E senza i 3 punti a panchina continua a traballare