Le pagelle della Juve - Cambi decisivi, male Emre Can

© foto di www.imagephotoagency.it

Szczesny 6,5 - Nel primo tempo tiene a galla i bianconeri con alcuni ottimi interventi. Non può nulla sulla deviazione sfortunata di Emre Can.

De Sciglio 5,5 - Soffre la freschezza e la velocità di Correa, in avanti è troppo timido.

Bonucci 6 - Si fa male dopo 10', nell'azione in cui Correa lo salta nettamente con una finta. Resiste finché può, alla fine del primo tempo alza bandiera bianca. (Dal Chiellini 6 - Nella ripresa la Juve subisce di meno, grazie anche alla presenza del miglior difensore italiano).

Rugani 6 - Il migliore del reparto arretrato, fondamentale con un paio di chiusure.

Alex Sandro 6 - Qualche timida sortita offensiva e niente più. Da lui ci si aspetta sempre qualche giocata determinante.

Emre Can 5 - Al di là del goffo e sfortunato autogol, è sempre in ritardo nelle coperture e non riesce a tenere il passo degli avversari.

Bentancur 5,5 - Anche per il giovane centrocampista la serata è complicata. Nel finale cresce ma non gli basta per conquistare la sufficienza.

Matuidi 5,5 - Soffre la grande pressione del centrocampo della Lazio, che aggredisce e non permette alla Juve di ragionare. (Dal 60' Bernardeschi 7 - Il suo ingresso cambia la partita. È autore delle due giocate decisive, che permettono alla Juve di vincere).

Douglas Costa 5,5 - Solo un paio di giocate pericolose, prestazione piuttosto anonima per il veloce esterno brasiliano. (Dal 70' Cancelo 7 - Il terzino portoghese trova l'1-1 poco dopo il suo ingresso in campo (primo gol in bianconero), poi viene steso da Lulic e procura il rigore della vittoria).

Dybala 6 - Nel primo tempo svaria molto alla ricerca della posizione ideale, senza incidere. Nella ripresa si avvicina di più alla porta ed entra nell'azione del pareggio.

Ronaldo 6 - Non si vede mai, chiuso bene dalla gabbia difensiva predisposta da Inzaghi. Anche nella serata più difficile, però, c'è la sua zampata vincente, dal dischetto.