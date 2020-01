Le pagelle della Juve - Che spettacolo Douglas Costa! CR7 decisivo

Risultato finale: Juventus-Roma 3-1

Buffon 6.5 - Sfortunato sul gol del 3-1, non perfetto poco prima sull'azione che si conclude col palo colpito da Kalinic. Si riscatta nel corso della ripresa con due ottimi interventi.

Danilo 6 - Cinque minuti prima dell'infortunio si mette in evidenza con una conclusione dalla distanza finita di poco a lato. Peccato per il ko, prosegue la sua stagione altalenante a causa dei continui problemi fisici. Dal 41esimo Cuadrado 6 - Non un grande impatto col match. Nella ripresa, con la Roma a controllare il gioco, non si fa sempre trovare in posizione.

Bonucci 7 - Il suo colpo di testa vincente permette alla Juventus di rientrare negli spogliatoi sul 3-0. In difesa tiene a bada Kalinic senza troppe difficoltà.

Rugani 6.5 - Tiene alta la guardia in una serata non particolarmente complicata. Anche nella ripresa, quando la Roma alza il ritmo, non perde mai la lucidità.

Alex Sandro 6.5 - Partita solida in fase difensiva. Spinge quando deve, ma si limita soprattutto ad arginare la Roma sulla sua corsia.

Bentancur 7.5 - Travolgente coast to coast in occasione del 2-0, il centrocampista uruguagio è sempre più centrale nel progetto bianconero.

Pjanic 6.5 - Serata da ordinaria amministrazione in mezzo al campo. A una Roma che parte con una linea del pressing molto alta risponde con tranquillità e linee di passaggio semplici.

Rabiot 6.5 - Nel primo tempo è tra i migliori, dà il via all'azione del vantaggio. Nella ripresa, quando la Roma prova a rientrare in partita, va in difficoltà: sul 3-1 non stringe su Under e permette al turco di calciare dal limite dell'area. Dal 76esimo Matuidi s.v.

Douglas Costa 8 - Quando è in serata non ce n'è per nessuno. Quando ha spazi, li trasforma in praterie. Nel primo tempo c'è il suo zampino in tutti e tre i gol della Juventus. Al bacio l'assist per il colpo di testa vincente di Bonucci. Dal 67esimo Ramsey 6 - Entra quando è la Roma a controllare il match e dà il suo contributo in fase difensiva.

Higuain 7 - Spalla ideale di Cristiano Ronaldo, lancia il portoghese in occasione della rete che sblocca il match. Sempre nel vivo del gioco, nella ripresa sfiora anche il gol ma il suo colpo di testa si stampa sul legno.

Cristiano Ronaldo 7.5 - Difficile tenere il passo quando parte in progressione, difficile di questi tempi tenere il conto dei suoi gol. Rapidità, precisione, potenza, fiuto del gol: c'è tutto nella rete che sblocca la partita.