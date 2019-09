Le pagelle della Juve - Cuadrado ripaga Sarri, male Bentancur e Danilo

Fonte: Inviato a Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atletico Madrid-Juventus 2-2 (70’ Savic, 90’ ; 48’ Cuadrado, 65’ Matuidi)

Szczesny 6 - Attento su Joao Felix a inizio gara, poi anche quando sollecitato nella ripresa. Non ha colpe specifiche sui due gol subiti.

Danilo 5 - Tanta buona volontà, non sempre ben indirizzata. E poi Gimenez lo sovrasta nello stacco sul gol che dà il via alla rimonta.

Bonucci 7 - Il lancio da cui parte l’azione della prima rete è una vera e propria perla, una di quelle del suo repertorio. Prezioso anche in fase difensiva: il feeling col compagno qui sotto cresce.

De Ligt 6,5 - Passi avanti, anche abbastanza netti. Copre bene, imperioso in alcune uscite, aeree e no. Sulle palle inattive, la difesa della Juve soffre, ma non lui che l’uomo marcato lo tiene.

Alex Sandro 6,5 - Delizioso l’assist per la rete di Matuidi, anche lui è in crescita. E dalla sua fascia, al contrario della destra, non arrivano grandi pericoli.

Khedira 6 - La costante è che il tedesco esce e la Juve prende gol. Vorrà pur dire qualcosa. Al netto del suo valore, stasera a volte troppo lento. Ma è imprescindibile a livello tattico. (Dal 69’ Bentancur 5 - Perde Savic in marcatura e non è un dettaglio, perché è l’azione dell’1-2 che riapre la contesa. Entra male in partita, nel compless)).

Pjanic 6 - Talmente essenziale da andare in campo nonostante gli acciacchi. Essenziale lo è anche nelle giocate, un po’ più ruvido in alcune entrate. (Dall’87’ Ramsey s.v.).

Matuidi 6,5 - Nulla da dire fino alla fine. Poi mezzo voto in meno perché Herrera gli salta in testa. Peccato perché fin lì aveva giocato una gara praticamente perfetta, coronata dal gol. Pericoloso negli inserimenti, è forse il giocatore che più ha saputo (forse a sorpresa) integrarsi nel gioco di Sarri.

Cuadrado 7,5 - Il tecnico lo manda in campo, lui lo ripaga. Utile in fase difensiva, davanti si scatena. Segna un gol stupendo, doppio passo e sinistro alla Douglas Costa nel sette. Poi dà il via all’azione del 2-0. Fosse stato per lui, sarebbe finita in altro modo.

Higuain 6,5 - Nel primo tempo non vede un pallone, un po’ anche per colpa sua. A inizio ripresa la sua galoppata è parte essenziale dell’1-0 di Cuadrado. Poi si segnala anche per un bel tiro respinto da Oblak. (Dal 79’ Dybala s.v. SI mette in mostra con uno slalom di livello).

Cristiano Ronaldo 6,5 - Subissato dai fischi, non va a segno anche stavolta. E regala un gesto finale, meno polemico, ma altro segnale del fatto che soffra il Wanda Metropolitano, di recente. A livello di gol, però: contribuisce alla rete di Matuidi.