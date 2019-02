Le pagelle della Juve - Dybala vale il prezzo del biglietto, CR7 implacabile

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Frosinone (6' Dybala, 17' Bonucci, 63' Ronaldo)

Szczesny 6 - Dopo 5' tocca il primo e l'ultimo pallone della sua gara. Poi ordina i popcorn.

Cancelo 6,5 - Alcune palle trasudano genialità, come quella che innesca l'azione del 3-0. Deve ripetersi negli scenari che contano. Ed evitare ingenuità come il fallo su Paganini che poteva costargli il rosso.

Bonucci 7 - Quando la voglia di segnare è tanta che calceresti in porta anche la faccia di un tuo compagno: chiedere a Khedira per info. Un gol e zero sbavature.

Chiellini 6,5 - Settanta minuti di prova con vista Madrid, zero problemi. Certo, Ciofani e Ciano non sono Griezmann e Morata. (Dal 70' Caceres 6 - Venti minuti quando la partita è già finita da oltre un'ora).

De Sciglio 6 - Considerato l'avversario, potrebbe affondare ancora di più. Promosso, comunque.

Bentancur 5,5 - Non proprio a suo agio come esterno destro. Regala anche una palla d'oro al Frosinone nel secondo tempo.

Emre Can 6 - Fa tanta legna. Può migliorare in fase di possesso.

Khedira 7 - Bonucci gli soffia la gioia del gol, tira al bersaglio senza centrarlo. Lì in mezzo, comunque, non ce n'è per nessuno. (Dall'81' Pjanic s.v. -).

Dybala 7,5 - Pronti via, tira fuori un gol che è un gioiello. Prodezza balistica a parte, è nel cuore della manovra della Juve, vale da solo il prezzo del biglietto.

Mandzukic 7 - Spadroneggia sui difensori avversari: non sono esattamente piccoli, ma sembrano adolescenti al confronto. Solo Sportiello gli nega il gol.

Cristiano Ronaldo 7 - Prima l'assist, poi il gol, infine mezz'ora di riposo. Veni, vidi, vici. (Dal 64' Bernardeschi 6,5 - Entra quando la partita è finita, entra perché la partita è finita. Sfiora la rete con un gran tiro da fuori).