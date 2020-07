Le pagelle della Juventus - Ronaldo è un ghiacciolo. Bernardeschi non ha luce

vedi letture

JUVENTUS-ATALANTA 2-2

Szczesny 5,5 - È incolpevole sulla penetrazione di Zapata, perché il colombiano calcia davvero da pochi passi. Può solo soffiare quando Malinovskyi si presenta a tu per tu, non prova a mettere la manona sull'1-2: forse è incolpevole, ma poteva cercare un guizzo.

Cuadrado 5,5 - Il duello con Castagne è divertente, però lo perde spesso. Sembra meno fresco rispetto alle altre occasioni

De Ligt 6 - Sfida fra titani quella con Duvan Zapata, è l'unico che può tenerlo con la forza fisica. Vince e perde, come è normale.

Bonucci 6 - Con De Ligt trova più certezze rispetto all'infrasettimanale con Rugani. Alle volte prova a fare il quaterback perché gli avversari sono sempre in pressing.

Danilo 5 - Più di qualche problema contro Hateboer, davanti si vede davvero poco (dal 56' Alex Sandro 5 - Non riesce a chiudere sul destro di Malinovskyi, quando lo fa viene bucato).

Rabiot 5,5 - Dopo la buona prestazione contro il Milan c'è stato un netto passo indietro. Lento e compassato, sbaglia qualche passaggio semplice. Cresce alla distanza, anche se non abbastanza.

Bentancur 5 - Si fa scrollare di dosso da Zapata, il mismatch è probabilmente troppo per il suo fisico. Anche sul secondo gol perde un pallone sanguinoso al limite dell'area dopo aver fatto una cosa buona.

Matuidi 6 - Messo in formazione perché fisicamente più prestante rispetto a Pjanic, nel primo tempo corre molto a vuoto. Bravo invece su Malinovskyi, nel secondo tempo, perché il suo pressing mette fretta all'ucraino (dall'83' Ramsey s.v.).

Bernardeschi 5 - Pochissime luci, si fa vedere per una scivolata su un filtrante e per un tiro che va molto lontano dalla porta (dal 57' Douglas Costa 5,5 - Prova una serpentina e poco altro).

Dybala 6,5 - È l'unico che quando ha il pallone fra i piedi riesce a inventare cose belle e, al contempo, pericolose. Soffre l'assenza di un centravanti, ma crea l'occasione del rigore (dal 69' Higuain 5,5 - Non ha grossi guizzi, anche poco aiutato dai compagni).

Ronaldo 7,5 - Discorso molto simile a quello di Dybala, quando non ha una spalla rischia di essere risucchiato nelle coperture avversarie. È l'unico a impegnare Gollini, segna il primo rigore, poi è freddo al novantesimo quando batte il secondo.

Sarri 5,5 - Perde completamente il confronto con Gasperini, è fortunato a uscire con un pari. Sotto il profilo del gioco non c'è paragone.