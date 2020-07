Le pagelle della Juventus - Ronaldo e una serata da fantasma. Questo è il vero Pjanic

vedi letture

Sassuolo-Juventus 3-3

Szczeszny 7.5 Le parate del primo tempo, e pure quelle del secondo dimostrano perché in molti credono che sia uno dei portieri più sottovalutati del globo. Istinto e tecnica, incolpevole sulle tre reti degli emiliani.

Danilo 6 Il destro con cui segna l'overture della partita è un frangiflutti sul piccolo scoglio Sassuolo. In fase difensiva, però, non incide: ha sulla coscienza il terzo gol firmato da Caputo e rischia anche in un'occasione nella ripresa.

De Ligt 6 La spalla è ballerina e continua a tormentare il gran talento d'Olanda. Stringe i denti, perché accanto a lui c'è il claudicante Chiellini e in panchina c'è Bonucci che non è al top.

Chiellini 6 Sarri lo schiera a sorpresa dal 1' perché vuol fargli ritrovare il ritmo partita in vista del Lione. Certo che i furetti del Sassuolo non son certo semplice esercizio di stile da sostenere. (dal 46' Rugani 5.5 La Juventus perde personalità ed esperienza dopo l'uscita dal campo di Chiellini. Nessuna sbavatura pesante ma non spicca per dar certezze)

Alex Sandro 6.5 Mert Muldur da Vienna, nazionale turco, pare un gigantista da Sestriere e lui spesso fa la controfigura del paletto. Però il gol rovescia l'inerzia della partita, con la testata da attaccante sul 3-3 e il salvataggio su Boga allo scadere è da applausi

Bentancur 5 Torna mezzala ma le sue non gli consentono di spiccare il volo. Lezioso e leggero, il pressing del Sassuolo non concede sconti a nessuno e regala la punizione del pari avversario.

Pjanic 6.5 In attesa dell'Argentino, Pjanic serve il suo: l'assist per il gol di Higuain è una meraviglia di istinto e geometria. Quello per Danilo furbizia e studio degli schemi. Direttore d'orchestra ritrovato, ma in fase difensiva non è altrettanto top. (dal 57' Rabiot 6 Entra in campo con voglia e dinamismo, cercando gli spazi giusti per incidere sulla partita. Senza riuscirci)

Matuidi 5 Il Sassuolo gioca di fioretto e non riesce mai a sfidarlo con la sciabola. In affanno per tutta la partita: corsa, gamba, contro gli schemi universitari di De Zerbi passa una serata da scolaretto. (dall'81' Ramsey sv)

Bernardeschi 5.5 Inizia forte, si spegne col passare dei minuti: svaria e mette in difficoltà Kyriakopoulos, le serpentine palla al piede sono belle da vedere. Solo che la rete in A manca da Frosinone-Juventus del settembre 2018. (dal 61' Douglas Costa 6 Accelerate alla Douglas Costa. Belle, dirompenti. Stavolta, però, meno efficaci del solito)

Higuain 6 Segna una rete che è un capolavoro: già sulla corsa sulla palla di Pjanic, da nove scafato. Controllo e gol, meraviglioso. Poi non combina null'altro ed esce coi (dal 57' Dybala 6 Entra in campo con una voglia matta. Tocca tantissimi palloni e ne chiama pure di più. Tanta voglia, un assist ma niente zampata)

Cristiano Ronaldo 5 Impalpabile. Di fatto non si fa mai sentire dalle parti di Consigli, fallisce l'aggancio a Immobile e vive una serata da comparsa. Non certo all'altezza delle sue qualità.

Sarri 5 Un punto, come la Lazio, ma due in meno dell'Atalanta. E domani l'Inter può andare a -6. Per come si erano messe le cose, il bicchiere non è del tutto vuoto. Ma è un'altra mezza delusione, con tanti errori in tutte le fasi.