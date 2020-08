Le pagelle della Juventus - Ronaldo unico marziano. Higuain e Pjanic, l'ultima è un flop

Juventus-Lione 2-1

Szczesny 6 Benedice il rigore all'angolo ma Depay fa il cucchiaio. Nel finale un'uscita a vuoto rischia di macchiare una stagione quasi impeccabile.

Cuadrado 5.5 E' lì dove il Lione ha spinto e pressato. La mossa di Garcia, di allargare Aouar, lo ha tenuto spesso basso. (dal 70' Danilo 6 Entra per dare equilibrio una volta che su quella fascia entra pure Dybala e l'HDR bianconera. Ci riesce, seppur per pochi minuti).

De Ligt 6 Gli avanti del Lione lo pressano e non lo fanno impostare. La Juventus l'ha conosciuto da vicino in una di queste notti. Non è stata una di quelle fino in fondo.

Bonucci 6.5 Arringa i suoi a più riprese, la Juve non sarà quella animalesca di Allegri ma la scivolata su Depay che propizierà poi il 2-1 infiamma l'applausometro.

Alex Sandro 5.5 Un'altra serata di vorrei. Prova a spingere ma Dubois, che non sarà Dani Alves ma che è preciso e pulito, lo tiene sempre dietro il suo orizzonte.

Bentancur 6 La solita spada, il solito fioretto, ma senza la stoccata vincente. Alla Juventus mancano i gol dei centrocampisti, dovrebbe imparare a farsi sentire in area avversaria.

Pjanic 5.5 Ultima allo Stadium con la maglia della Juventus, poi sarà Barcellona. La sua punizione propizia un rigore inesistente, le sue regie non sono quelle che Sarri avrebbe immaginato all'inizio. (dal 61' Ramsey 5.5 Entra in campo senza lasciar orme del suo passaggio. Come fatto d'altra parte nel lungo percorso di questa stagione infortunata e poco incisiva)

Rabiot 5.5 Evanescente. Prova qualche inserimento, diversi cross. Però non incide mai in una partita dove serviva un colpo di genio, un tocco in più. Niente da fare, nella sera in cui sarebbe servito.

Bernardeschi 6 Nel primo tempo fa uno slalom gigante degno del miglior Tomba e solo una scivolata disperata di Marcelo gli impedisce un gol degno dei migliori brasiliani. Poi il solito, luci e ombre. (dal 70' Dybala 6 Solo per il coraggio. Per provarci. Per voler aiutare i suoi. Ma non era in condizione. dall'84' Olivieri sv))

Higuain 5 E' probabilmente l'ultima thule alla Juventus. E' stata un'annata in calando, per il Pipita. Un'avventura iniziata alla grande ma non finita nello stesso modo. Lasciarsi un anno fa, sarebbe stata la cosa migliore. La Juve ha bisogno di un altro 9.

Cristiano Ronaldo 7.5 L'uomo di Champions, che in queste notti è il migliore d'ogni tempo. Impressionante, di ghiaccio. Un Fenomeno di portata maiuscola, che era degno di ben altra conclusione europea.

Sarri 5 Perché se il futuro doveva essere legato alla stagione, e non a questa partita, allora l'annata è culminata con un'eliminazione contro una buona squadra ma certamente inferiore alla Juventus. E ancora una volta la Juventus non è stata squadra, ma aggrappata solo alle giocate di Ronaldo.