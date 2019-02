Le pagelle della Lazio - Badelj ispirato ma non basta. Male i subentrati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strakosha 6,5 - Nel primo tempo è bravo in due circostanze ad evitare il vantaggio del Genoa. Capitola due volte nella ripresa, nessuna colpa particolare.

Patric 5,5 - Schierato a causa delle tante assenze nel reparto difensivo, non dà mai l'impressione di essere sicuro.

Acerbi 6 - Solita personalità al centro della difesa, non può nulla sulle due reti dei padroni di casa.

Radu 6,5 - Non è al meglio ma dalle sue parti Lazovic non passa mai. Esce nella ripresa per un problema fisico. (Dal 72' Jordao 5,5 - Entra nel momento più complicato, ma non riesce a far salire la squadra).

Marusic 6 - Ottimo primo tempo per l'esterno, che poi però si spegne nella ripresa insieme a tutta la squadra.

Romulo 6 - Buona la prova dell'ex, che lotta a centrocampo e prova a creare scompiglio nella trequarti avversaria. (Dal 64' Leiva 5,5 - Non è al meglio, è protagonista sfortunato nell'occasione del pareggio di Sanabria).

Badelj 7 - Un gol bellissimo, al termine di un'ottima azione personale, e una traversa nella ripresa che grida vendetta e che costituisce il rimpianto più grande per la Lazio.

Cataldi 5,5 - Perde diversi palloni, nella mezzora finale viene travolto dalla veemenza della formazione di casa.

Lulic 6 - Prestazione senza infamia né lode per il capitano biancoceleste, che gioca in modo ordinato e prova a pungere in avanti.

Correa 6 - Poche occasioni per mettersi in mostra. A inizio ripresa impegna seriamente Radu, che compie un miracolo sul suo piazzato.

Immobile 6,5 - Non è al meglio ma viene comunque schierato dal primo minuto. Tanto movimento e l'assist vincente per Badelj. Nella ripresa libera Correa al tiro, Radu è miracoloso. Inzaghi lo toglie per non rischiare. (Dal 55' Caicedo 5 - Non si vede mai, una prestazione da dimenticare dopo le due reti consecutive nelle ultime due partite che erano valse sei punti).