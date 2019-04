Le pagelle della Lazio - Caicedo apre le danze, Strakosha blinda la vittoria

© foto di www.imagephotoagency.it

LAZIO-UDINESE 2-0 (21' Caicedo, 24' aut. Sandro)

Strakosha 7 - Provvidenziale nel neutralizzare De Paul dal dischetto: più che di rigore sbagliato, si deve parlare di rigore parato. Lì, forse, si chiude la partita. Attento su tutte le altre situazioni.

Patric 6,5 - De Paul non sgasa e non sgomma. Lui lo contiene senza troppe difficoltà, come se giocasse da sempre in questo ruolo.

Luiz Felipe 6,5 - Impiegato anche lui in una posizione quasi inedita, quella di centrale nella difesa a tre, non dispiace. Abbastanza pulito, con poche sbavature, tiene botta nel non semplice duello in velocità con Lasagna. (Dall'82' Wallace s.v.).

Acerbi 6 - Serata tranquilla, con qualche minima difficoltà nel finale, per il numero 33 biancoceleste.

Romulo 6,5 - Ha vita sin troppo facile su Zeegelaar, non proprio un fulmine di guerra. Niente di clamoroso, tanto di utile.

Parolo 6,5 - Si fa sentire, eccome, al ritorno. Solo Stryger Larsen gli nega il gol personale nel primo tempo, mentre nella ripresa pecca di generosità. Gioca una gran partita, però.

Leiva 7 - Risponde alle polemiche di questa settimana con una partita perfetta. Sbaglia poco in appoggio e rompe la manovra avversaria. Esce acciaccato e ammonito. (Dal 78' Jordao s.v.).

Milinkovic-Savic 6,5 - Ispirato, a tratti restituito davvero. Mette la testa sul 2-0, propizierebbe anche il 3-0 se non fosse per quel tocco di mano galeotto. Con l'ingresso di Badelj alza il suo raggio di azione, ma senza rendersi troppo pericoloso.

Lulic 5,5 - L'ingenuità su Lasagna rischia di compromettere il risultato, per sua fortuna Strakosha ci mette una pezza.

Caicedo 7 - Ha il grande merito di indirizzare la partita sui binari giusti per i suoi. Apre le marcature con una botta chirurgica. Si perde col passare dei minuti. (Dal 68' Badelj 6,5 - Entra per addormentare la partita e la mette a nanna con una gestione impressionante della palla).

Immobile 6 - Non segna, ma fa segnare: suo l'assist per la rete di Caicedo che a conti fatti decide la gara. Nel secondo tempo cerca, senza trovarla, la gloria personale. Un po' arrugginito ma comunque efficace.