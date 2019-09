Le pagelle della Lazio - Con Acerbi non si passa. L. Alberto vizia e delizia

Risultato finale: Lazio 2, Parma 0.

© foto di www.imagephotoagency.it

Strakosha 6 - Le incertezze non sono svanite ma nella serata dell'Olimpico non si denotano i clamorosi errori delle ultime due gare.

Luiz Felipe 6,5 - Il Gervinho di oggi è ben poca cosa ma c'è anche qualche merito del difensore brasiliano, tornato a essere un muro invalicabile in questa serata.

Acerbi 7 - Stravinto il duello con Inglese a centro area, una buona notizia per Mancini. Forse si spiega così la presenza fissa del laziale in azzurro e l'assenza cronica del ducale.

Radu 6,5 - Non sbaglia nulla: incarna la parola "reliente". Pochi mesi fa era fuori quadra e con le valigie in mano, ora è tornato a essere insostituibile.

Marusic 6,5 - Preferito a Lazzari per la prima volta in stagione non dà modo a Inzaghi di pentirsi della scelta.

Milinkovic-Savic 6,5 - Primo tempo diligente ma privo dei guizzi di classe a cui aveva abituato un paio di anni fa. Bello l'assist con cui serve al compagno Marusic la palla del bis.

Lucas Leiva 6 - Solita prestazione di grande concretezza e abilità difensiva, per non parlare del recupero palloni. Dal 74' Parolo sv.

Luis Alberto 7,5 - Deve davvero tantissimo a Inzaghi, che lo ha reso il miglior fantasista della Serie A, due anni fa, e ora uno dei migliori interni. La parabola disegnata per mandare Immobile in porta è degna di un architetto.

Lulic 6,5 - Non brilla per iniziative offensive ma da un contributo tangibile alla sua squadra in fase difensiva e come equilibratore del centrocampo. Dall'84' Jony sv.

Correa 6 - A corrente alternata, ma mai ad un voltaggio tale da renderlo pericoloso.

Immobile 7 - "Timbra" il cartellino alla prima chiamata, sbatte su Sepe alla seconda e mette in porta Correa alla terza. Esce al 63' letteralmente inviperito col proprio tecnico. Dal 64' Caicedo sv.