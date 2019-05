Le pagelle della Lazio - Correa ha il motorino, Bastos una sciagura

Fonte: Dall'inviato all'Olimpico

ATALANTA-LAZIO 0-2

Strakosha 6 - Pronti, via e mette i guantoni su Gomez, parata non propriamente difficile. Poi viene graziato da palo e Acerbi nell'occasione più pericolosa per l'Atalanta. Nel secondo tempo deve stirarsi solo su un fendente di Castagne, rischia di combinarla sulla conclusione defilata di Gomez.

Luiz Felipe 7 - Tignoso, è difficile da sorpassare per la grande velocità. In un paio di circostanze riesce a chiudere la diagonale in maniera perfetta.

Acerbi 7 - Di testa le prende praticamente tutte, è difficile da sorpassare in rapidità. Poi salva pure sul tiro a botta sicura di De Roon, difficile chiedergli di più, anche perché mette la museruola a Zapata per tutto il match.

Bastos 4,5 - Gioca solo trentacinque minuti perché a rischio secondo giallo. Primo fallo su Gomez con troppa foga - pur toccando il pallone - poi devia con la mano il tiro di De Roon in area: forse ci stava rigore e seconda ammonizione (dal 35' Radu 6,5 - Con il suo inserimento Inzaghi equilibra una retroguardia che era praticamente in balia degli avversari).

Marusic 6 - A livello di corsa regge il confronto, ma non spinge più di tanto lasciando questa incombenza a Lulic.

Parolo 6 - Lavoro oscuro, quando Gomez gli gira intorno tenta di allargarlo il più possibile e di non dargli grande spazio. Ce la fa quasi sempre.

Leiva 6,5 - Geometra del centrocampo, qualche volta un po' esuberante con i falli. Va vicino al gol con un colpo di testa, poi spezza il gioco con maestria.

Luis Alberto 6 - Ha il compito di dare qualità, duetta particolarmente con Correa, ma non riesce a brillare come da suo ruolo (dal 79' Milinkovic-Savic 7,5 - Entra e al primo pallone la manda in rete, probabilmente con l'unica possibilità per una Lazio che appare inferiore in ogni zona)

Lulic 6,5 - Mette la consueta grinta, spinge più di Marusic, mette in mezzo qualche pallone interessante. Poi prende il giallo per un fallo su Ilicic, ma in generale è una partita generosa.

Immobile 4,5 - La corsa e la volontà ci sono, ma è da troppo tempo che non segna su azione e si vede. Ruggine che non gli va mai via nel corso della partita, tanto che Inzaghi lo sostituisce al ventesimo della ripresa (dal 65' Caicedo 6,5 - Prova a fare la guerra con Palomino, alle volte viene sovrastato ma è decisamente più brillante del suo compagno di squadra.)

Correa 8 - Ha una rapidità diversa e Masiello lo stende, forse poteva fare una scelta diversa rallentando leggermente per non allargarsi troppo. Poi però regala il 2-0 con una giocata sontuosa, saltando Freuler e Gollini, andando al doppio degli altri, a un minuto dalla fine. Straordinario.