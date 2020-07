Le pagelle della Lazio - Immobile non punge, Caicedo segna e scompare. Patric, che follia!

Strakosha 6 - Non sicurissimo sulle uscite, non può nulla sulle reti dei giallorossi. Si supera su Mancosu, evitando il 3-1.

Patric 4,5 - L'anello debole della difesa biancoceleste: Si perde Babacar in occasione della rete dell'1-1, poi interviene in modo scomposto, propiziando il rigore che Mancosu spara alle stelle. Chiude la pessima serata con un rosso in pieno recupero, per un morso alla Suarez rifilato a Giulio Donati. Follia pura.

Acerbi 5 - Forse la peggior partita stagionale per l'ex Sassuolo. Sempre in affanno su Falco, non riesce a chiudere gli spazi con la solita puntualità e si fa anticipare da Lucioni nell'azione del 2-1.

Radu 5,5 - Falco si allarga spesso dalle sue parti e gli crea più di qualche problema. Soffre, limita i danni ed esce all'intervallo. (Dal 46' Luiz Felipe 5,5 - Il suo ingresso non frena il Lecce, che da quella parte sfonda con grande frequenza. Petriccione gli nega un gol salvando sulla linea).

Lazzari 6 - Il solito treno sulla fascia, anche se talvolta si perde in qualche dribbling di troppo. (Dall'85' Adekanye s.v. - Ha una grande occasione, ma Gabriel gli nega la gioia del gol).

Parolo 5,5 - Entra nell'azione che porta avanti gli ospiti dopo pochi minuti, poi fa fatica a reggere il ritmo dei centocampisti avversari. (Dal 70' Cataldi 5,5 - Prova a dare vivacità alla manovra ma non riesce a incidere come Inzaghi si sarebbe aspettato).

Leiva 5,5 - Dopo pochi minuti si perde Mancosu, che batte Strakosha con un gran sinistro. Cresce col passare dei minuti ma non è brillantissimo. (Dal 46' Milinkovic-Savic 6 - Non è al meglio e si vede, ma nel finale ci vuole un super Gabriel a negargli il 2-2).

Luis Alberto 6 - Festeggia amaramente le 100 presenze in Serie A. Si accende solo a tratti, poco supportato dai compagni di reparto. Quando ci prova, è Gabriel a sbarrargli la strada.

Jony 5,5 - Spinge poco rispetto a Lazzari, quasi mai pericoloso. Inzaghi lo boccia e inserisce Lukaku a inizio ripresa. (Dal 46' Lukaku 5,5 - Sembra entrare bene in partita, poi Liverani fa entrare Rispoli e il belga non riesce più a creare pericoli).

Immobile 5 - Generoso, porta pressione sugli avversari ma non tira quasi mai. Nella ripresa non approfitta di un regalo di Gabriel.

Caicedo 6 - Segna dopo pochi minuti e si muove lungo tutto il fronte offensivo. Nel secondo tempo non si vede quasi mai e va spesso in fuorigioco.

Simone Inzaghi 6 - Sette punti di distacco dalla Juve, con una gara in più. La matematica ancora non condanna i capitolini, ma adesso ci vorrà un miracolo per contendere lo Scudetto alla corazzata bianconera. Tante attenuanti nella partita contro il Milan, meno stasera, dove la Lazio sbaglia troppo e va a sbattere contro un super-Gabriel. La stagione resta strepitosa, ha poco da rimproverare alla squadra.