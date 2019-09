Le pagelle della Lazio - Immobile torna leader, Strakosha un muro

Lazio-Genoa 4-0

Strakosha 7 - Si supera sul colpo di testa di Romero ad inizio gara. Para le conclusioni del Genoa anche a gioco fermo, praticamente insuperabile.

Luiz Felipe 7 - In dubbio fino all'ultimo minuto, alla fine Inzaghi sceglie lui ed il centrale lo ripaga con un'ottima prestazione. Nel finale parte palla al piede, salta mezzo Genoa e lancia Immobile che trova così il quarto gol della Lazio.

Acerbi 6 - Mai in difficoltà, complice anche l'attacco nullo del Genoa.

Radu 6,5 - Segna un gol pazzesco nel finale di primo, anche se la difesa del Genoa si impegna per non contrastarlo.

Marušić 6 - Meglio nel primo tempo, quando spinge con più costanza sulla fascia arrivando anche alla conclusione. Nella ripresa, con la gara già in ghiaccio, abbassa sensibilmente i ritmi.

Milinkovic-Savic 7,5 - Trova il suo primo gol in questo campionato. Un sinistro morbido dal limite dell'area che non lascia scampo a Radu. Nella ripresa vesti i panni dell'assist man e manda in porta Caicedo. (Dal 73' Parolo S.V)

Leiva 6 - Soliti muscoli in mezzo al campo. Dalle sue parti non si passa.

Alberto 7 - Il VAR gli nega la gioia del gol, poi nel finale di primo tempo arriva la specialità della casa: l'assist vincente, questa volta per Radu .

Lulic 6,5 - Ottimo in entrambe le fasi. Dialoga benissimo con Luis Alberto, soprattutto nel primo tempo.

Correa 6 - Forse il meno positivo della Lazio: resta in campo per tutto il primo tempo nonostante un problemino fisico accusato in avvio di gara. Prova a stringere i denti, ma è costretto ad uscire nella ripresa. (Dal 52' Caicedo 6.5 - Trova la rete che chiude la gara dopo una manciata di minuti dal suo ingresso in campo).

Immobile 7,5 - Torna titolare ed è subito decisivo. Passano pochi minuti e serve un cioccolatino per Milinkovic-Savic. Ha una grande occasione per raddoppiare, ma dopo uno scatto di 50 metri calcia troppo sul portiere. Trova anche la gioia del gol nel finale, servito in maniera splendida da Luiz Felipe. (Dall'85' Adekanye S.V)