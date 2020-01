Le pagelle della Lazio - Leiva da film horror. Immobile, serata no

© foto di www.imagephotoagency.it

Strakosha 5,5 - Sul gol di Insigne non può niente ma un suo errore nel secondo tempo per poco non regala il gol del 2-0 a Milik. Per sua fortuna la palla sbatte sul palo.

Luiz Felipe 5 - Si fa bruciare da Insigne dopo neanche due minuti di gioco nell'azione che porta all'1-0 del Napoli. Nel resto della partita non soffre granché ma alla fine la sua staticità in occasione del vantaggio azzurro è determinante.

Acerbi 6,5 - Sempre preciso in fase difensiva, nonostante il cartellino giallo rimediato dopo meno di un quarto d'ora. Nel finale agisce da attaccante aggiunto e per poco non regala il pareggio alla Lazio. Solo la sua posizione di fuorigioco gli strozza l'urlo di gioia in gola.

Radu 6 - Non viene impegnato molto dagli attaccanti del Napoli e il rumeno si limita a svolgere il suo compito senza mai strafare. (Dal 69' Patric 6 - Venti minuti nei quali pensa più a dare una mano in fase offensiva che a difendere, quando gli schemi sono ormai definitivamente saltati).

Lazzari 5,5 - Meno brillante del solito, non riesce a sfruttare al meglio le sue accelerazioni e la sua velocità, anche per i meriti di Mario Rui, sempre attento.

Parolo 6 - Sfiora il gol a una manciata di secondi dalla fine della partita. In mezzo al campo ci mette tanto del suo e dopo l'espulsione di Leiva deve fare molto di più per sopperire all'assenza del brasiliano.

Leiva 4 - Clamorosa la sua ingenuità al 25', con Massa che gli fischia un fallo molto dubbio e lo ammonisce, ma uno come lui non può perdere la testa mandando a quel paese il direttore di gara facendosi espellere, soprattutto dopo sei minuti dal cartellino rosso mostrato a Hysaj.

Milinkovic 5,5 - Non è tra i migliori in campo e anche nel finale, quando con il suo fisico avrebbe potuto dare un qualcosa in più alla Lazio, non è riuscito a incidere.

Lulic 6 - Corre e si batte sulla corsia di sinistra. Callejon non lo mette praticamente mai in difficoltà, fino a quando Inzaghi lo richiama in panchina per dare freschezza alla sua squadra. (Dal 76' Jony sv).

Caicedo 6 - Ha il merito di procurarsi il rigore del possibile pareggio ma Immobile non ha poi sfruttato l'occasione dagli undici metri. Per il resto non si è fatto notare dalle parti di Ospina fino al momento della sostituzione. (Dal 54' Correa 6 - Daà vivacità all'attacco, senza sfiorare il gol se non con un tiro finito alto. Non è ancora al meglio e si vede).

Immobile 5 - Fallisce il rigore del possibile 1-1 scivolando al momento del tiro. Nella ripresa prova a rifarsi e prima infila Ospina ma partito in posizione di fuorigioco e successivamente colpisce una clamorosa traversa. Non era la sua serata.