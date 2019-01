Le pagelle della Lazio - Male la difesa. Perché Correa 'solo' dal 46esimo?

© foto di Federico Gaetano

Risultato finale: Napoli-Lazio 2-1

Strakosha 6.5 - Se la Lazio subisce 'solo' due gol è anche merito suo. Almeno due parate molto importanti fornite dal portiere albanese che non ha colpe sulle reti subite.

Luiz Felipe 6 - Soffre ma non commette sbavature e quando esce il punteggio è ancora sullo 0-0. Dal 27esimo Bastos 4.5 - Entra male in partita, da un suo errore in disimpegno nasce il gol che sblocca la partita. In generale, il Napoli sulla sua zona di competenza affonda senza grosse difficoltà.

Acerbi 5 - Serata da dimenticare, soprattutto perché a causa del doppio cartellino giallo (troppo severo il primo) mette fine alla striscia di gare consecutive in Serie A che durava da ben 126 match.

Radu 5.5 - Sul gol che sblocca la partita non riesce a leggere il movimento di Callejon e si lascia sfilare dallo spagnolo.

Lulic 6 - Nella ripresa con l'ingresso di Correa fornisce agli attaccanti diversi palloni interessanti. Soffre, come tutta la squadra, quando è il Napoli ad attaccare.

Parolo 5 - Troppo timido e troppo poco nel gioco. Si vede solo a sprazzi e non fa mai la differenza.

Lucas Leiva 6 - Tra i centrocampisti biancocelesti è il più continuo, anche se il confronto con Fabian Ruiz è nettamente a favore dello spagnolo.

Milinkovic-Savic 5.5 - Parte fortissimo, con un colpo di testa che Meret intercetta quasi sulla linea di porta. Cala col passare dei minuti e dopo un primo tempo tutto sommato discreto si vede pochissimo. Dal 73esimo Patric 6 - Buon pressing offensivo nei 20 minuti finali.

Lukaku 5.5 - Disputa un discreto primo tempo, ma a inizio ripresa viene sacrificato per far spazio a una Lazio più spregiudicata. Dal 46esimo Correa 7 - Perché non è partito dall'inizio? E' questa la domanda dopo aver visto il suo secondo tempo. Per distacco il migliore della Lazio.

Luis Alberto 5.5 - Poco lucido in fase di rifinitura, nel secondo tempo è molto più nel vivo del gioco ma non risulta mai decisivo.

Immobile 6.5 - L'ingresso di Correa cambia anche la sua partita. Iniziano infatti ad arrivargli palloni giocabili e uno di questi lo tramuta nella rete del 2-1.