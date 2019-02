Le pagelle della Lazio - Marusic e Lulic, errori pesanti. Gladiatore Acerbi

Lazio-Siviglia 0-1 (22' Ben Yedder)

Strakosha 6 - Inoperoso per quasi tutto il match, anche se per larghi tratti si gioca praticamente a una porta sola. Non può fare niente sul gol di Ben Yedder che decide l'incontro.

Bastos 5 - Si fa superare troppo facilmente da André Silva quando il Siviglia sfiora il 2-0 nel finale di primo tempo. In grande difficoltà quando la compagine di Machin accelera palla al piede (Dal 57’ Luiz Felipe 6 - Molto meglio del collega angolano, nonostante il minor tempo a disposizione. Entra con lo spirito giusto e, oltre a un paio di buone chiusure, va subito vicino all’1-1 con una spaccata in area).

Acerbi 6,5 - Ha qualche colpa anche lui in occasione del vantaggio del Siviglia, ma il salvataggio nel finale di primo tempo su André Silva vale almeno mezzo punto. Così come altri tre-quattro interventi provvidenziali, che nella ripresa permettono alla Lazio di tenere ancora aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno. Ormai è una garanzia al centro della retroguardia.

Radu 5,5 - Ben Yedder, come detto, lo sorprende alle spalle e firma tutto solo l’1-0. Gli inserimenti continui di Sarabia gli rendono la vita assai complicata, ma lui cerca di tenere botta con la solita sostanza ed efficacia.

Marusic 5 - È tra i peggiori della Lazio stasera. Impaurito davanti al portiere - suo l’errore nell’occasione più clamorosa dei biancocelesti per firmare il pari nel primo tempo - e anche poco reattivo in fase difensiva.

Parolo 5,5 - Rimedia una distorsione alla caviglia dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, ma prova a stringere i denti e gioca comunque un primo tempo generoso (Dal 46’ Cataldi 5,5 - Niente di eclatante, incide poco sul match. A centrocampo il Siviglia, specialmente nella ripresa, sembra infatti assoluto padrone).

Lucas Leiva 6 - Tra i migliori della Lazio, ci mette tutta la sua esperienza e cerca di ridare fiato ai biancocelesti nei momenti più duri. Sfortunato nella conclusione finale che lambisce il palo alla sinistra di Vaclik illudendo l'Olimpico.

Luis Alberto 5,5 - Era il protagonista più atteso dell’incontro, ma sul finire di un primo tempo sotto la sufficienza deve già uscire a causa di un problema alla coscia. Serata da non ricordare (Dal 44’ Durmisi 5 - Poco e niente per l’esterno ex Betis, che non riesce a sfruttare l’occasione concessagli da Inzaghi e sbaglia persino i palloni più semplici).

Lulic 5 - Inizio timido da esterno e prosieguo negativo da mezzala. Non certo la migliore prova per il capitano della Lazio. È proprio lui, d'altronde, a perdere il pallone che avvia l'azione dell'1-0 andaluso.

Caicedo 5 - Sostituire Immobile non è facile per nessuno, ma dal ‘Pantera’ questa sera si aspettavano tutti molto di più. Non pervenuto.

Correa 5,5 - È il più pimpante fra i suoi nel primo tempo con un paio di scorribande inarrestabili. Si spegne però alla distanza senza più impensierire la difesa avversaria. Le motivazioni extra non sono bastate.