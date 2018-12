Le pagelle della Lazio - Milinkovic salvatore, giornata no per Marusic

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-Torino 1-1 - 45'+3 Belotti rig., 62' Milinkovic-Savic

Strakosha 6 - Quasi arriva a prendere il rigore di Belotti. Per il resto poco impegnato.

Luiz Felipe 6.5 - Altra prova di buon livello, dopo quella offerta a Bologna. Salva anche un gol quasi fatto dal Torino e serve a Immobile un buon assist sul quale ci mette una pezza Sirigu.

Acerbi 6.5 - Grande personalità, baluardo al centro della difesa dove ci mette sempre una pezza.

Radu 6 - Sacrificato in nome della rimonta, gioca una partita senza demeritare. (Dal 58' Lucas Leiva 6 - Solo il suo ingresso cambia la musica. Suo il suggerimento per Milinkovic-Savic).

Marusic 5 - Ingenuo nel causare il rigore del vantaggio del Torino, si fa anche espellere nel finale. In fase di spinta non era dispiaciuto.

Parolo 6 - Più contenimento che incursioni oggi pomeriggio

Milinkovic-Savic 7 - Nel primo tempo un paio di sponde che quasi mandano in gol i compagni di squadra. Nella ripresa tira fuori il coniglio dal cilindro con un missile terra-aria. Provvidenziale.

Lulic 5.5 - Perde il confronto con De Silvestri, che gli va via troppo spesso.

Correa 6 - Spesso pericoloso ma sottoporta perde l'attimo ed è troppo poco cattivo. (Dal 64' Wallace 5.5 - Qualche errore di troppo).

Luis Alberto 6 - Un suo assist di spalla che smarca Immobile vale il prezzo del biglietto. Ha l'occasione per ribaltare la partita ma nella circostanza è sfortunato. Cala col passare dei minuti. (Dall'85' Caicedo sv).

Immobile 6 - Trova pane per i suoi denti in N'Koulou e Djidji. Riesce comunque a spaventare la sua ex squadra in un paio di occasioni e gioca la solita partita generosa.