Le pagelle della Roma - Dzeko impreciso, Florenzi salva i giallorossi

Risultato finale: Fiorentina-Roma 1-1

© foto di www.imagephotoagency.it

.Olsen 5,5 - Punito per l'intervento su Simeone al 32', non riuscendo poi a neutralizzare il penalty calciato da Veretout.

Florenzi 6,5 - Sempre presente quando c'è da attaccare o da difendere. Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto al minuto 85, quando Lafont smanaccia sui suoi piedi. L'esterno non perde l'occasione per firmare il pari.

Jesus 6 - Lotta con Simeone e con Gerson. Usa anche il fisico per fermare le azioni avversarie.

Fazio 6 - Pericoloso in area avversaria con un colpo di testa nella prima frazione, roccioso nella zona di sua competenza.

Kolarov 6,5 - Spinge come al solito sulla sinistra, cercando il varco giusto per servire al meglio i compagni. Prezioso anche in fase di copertura, come dimostra su Simeone a inizio ripresa. E' suo il traversone che porta all'1-1 di Florenzi.

Pellegrini 6,5 - Lancia a rete Dzeko al 20', ottimo il suggerimento ma il bosniaco non riesce a segnare. Schierato davanti la difesa, fa bene nella sua posizione ma anche quando si spinge in avanti. Colpisce il palo - con la deviazione di Milenkovic - nella prima frazione su punizione.

Nzonzi 6 - Prova ad arginare gli attaccanti avversari, in crescita rispetto alle scorse settimane.

Ünder 5 - E' attivo e vivace nella prima parte di gara, nel tentativo di innescare i compagni di squadra. Cala alla distanza, fermato senza troppi problemi dalla granitica difesa avversaria. (Dal 74' Schick sv - Si vede pochissimo nei minuti trascorsi in campo).

Zaniolo 6 - Dopo il debutto in Champions dal 1' al Bernabeu, l'esordio dall'inizio in campionato arriva contro la sua ex squadra. Sfiora il gol al 52', con un controllo e conclusione velenosa intercettata non senza difficoltà da Lafont. (Dal 67' Cristante 6 - Sufficiente nella zona di campo ricoperta quando Di Francesco l'ha mandato in campo).

El Shaarawy 5 - Non riesce a replicare la prestazione offerta col Napoli in zona gol, senza incidere in area avversaria. Di Francesco lo richiama in panchina nel corso della ripresa. (Dal 55' Kluivert 6 - Porta forze ed energie fresche in campo, cercando l'inserimento nei sedici metri finali).

Džeko 5 - Prova fin da subito a impensierire la difesa viola, grida vendetta l'occasione fallita a tu per tu con Lafont al 20'. Nel finale ci riprova, trovando una pronta risposta del portiere viola.