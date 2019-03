Le pagelle della Roma - Fazio sverniciato, Kolarov chiude in bellezza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio-Roma 3-0 (12' Caicedo, 73' Immobile, 89' Cataldi)

Olsen 5,5 - Subito battuto da Caicedo. Intuisce ma non può respingere il rigore di Immobile, un po' lento sul tris di Cataldi. Non è colpa sua.

Florenzi 5,5 - Vorrei, potrei, ma non ci riesco. La Roma spinge soprattutto sulla destra e lui arriva spesso al cross. Quasi sempre centrando il malcapitato Lulic.

Fazio 4 - Correa lo svernicia a destra e a manca. Male sul primo gol, comunque male in occasione del rigore. Se lo sognerà la notte.

Juan Jesus 5 - Non è veloce quanto Manolas, ma non lo è neanche Caicedo, che pure gli scappa spesso e volentieri. Balla col compagno sull'1-0 laziale.

Kolarov 4,5 - Non pervenuto nel primo tempo, nella ripresa le cose migliorano ma di poco. Chiude facendosi espellere a partita finita da un pezzo.

Cristante 5 - Privato della possibilità di sganciarsi, è come un pesce fuor d'acqua.

De Rossi 6 - Trentesimo derby in carriera. Uno dei più "razionali": guida la squadra nei momenti più complicati del primo squadra. (Dal 65' Pastore 6 - Entra scuro in volto, ma si muove bene e sfiora il gol del pareggio).

Pellegrini 5,5 - Quando può combina bene coi compagni. Non determinante come in altre occasioni.

Zaniolo 6,5 - È il giocatore più atteso del derby di Roma, a soli 19 anni. Non delude: uno dei pochi convincenti nel primo tempo della Roma, forse il migliore dei suoi finché resta in campo. (Dal 61' Perotti 5 - Ingresso in campo da Chi l'ha visto?).

Dzeko 5 - Molto nervoso nel finale, rimedia un giallo evitabile. Non gioca neanche una brutta gara, soprattutto a livello di sponde. Però non è mai pericoloso.

El Shaarawy 5- Un passo indietro. Impegna Strakosha dalla distanza e poco altro. (Dall'82' Schick s.v. -).