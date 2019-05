Le pagelle della Roma - Florenzi e Dzeko decisivi. Ma il migliore è Mirante

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Roma-Juventus 2-0

Mirante 8 - All'Olimpico in versione Superman, nel primo tempo compie tre grandi interventi, di cui due superlativi. Blinda la porta e permette alla Roma di conquistare i tre punti nel secondo tempo.

Florenzi 7 - Il gol cambia il volto di una prestazione che fino a quel momento, per quanto fatto in fase difensiva, era stata negativa. Però la rete è di importanza capitale, permette alla Roma di essere ancora in corsa per il quarto posto.

Manolas 6 - In difficoltà nel primo tempo, quando la Juventus fraseggia con velocità e precisione. Lavoro molto più semplice nella ripresa.

Fazio 6 - Come sopra. Dopo 40 minuti di difficoltà perenne ha preso le misure e nella ripresa ha difeso in scioltezza.

Kolarov 6 - Quando Cuadrado affonda il colpo non riesce a tenere il passo. Per sua fortuna, nella ripresa il colombiano lo fa molto meno.

Zaniolo 5.5 - Timido, a tratti troppo isolato. Nella ripresa prova a fare qualcosa in più, senza però mai risultare centrale nel gioco della Roma.

Nzonzi 6 - Stazione davanti alla difesa e, con la sua fisicità, fa la differenza. Anche se le sue scelte non sono sempre quelle giuste.

Pellegrini 6.5 - L'unico nella prima ora di gioco a suonare la carica a una squadra che avrebbe dovuto approcciare il match in modo diverso. Nel primo tempo è l'unico ad affacciarsi dalle parti di Szczesny, nella ripresa continua a giocare a tutto campo e proprio su un recupero che dà il via a un interessante contropiede rimedia lo stiramento che lo costringe ad abbandonare il terreno di gioco in anticipo. Dal 67esimo Cristante 6 - Entra bene in partita, si fa trovare pronto.

Kluivert 5.5 - Gioca a sprazzi, poco nel vivo del gioco e ancor meno decisivo. Dal 77esimo Under 6.5 - Entra e dopo una manciata di minuti recupera il pallone da cui nasce il gol dell'1-0.

Dzeko 7 - A tratti irritante, spesso superficiale. Poi però negli ultimi dieci minuti si rende protagonista di due giocate risolutive: un assist e un gol.

El Shaarawy 6.5 - Ci prova, ci mette l'anima. Conferma di aver raggiunto un livello di maturità superiore a molti suoi compagni di squadra.