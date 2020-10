Le pagelle della Roma - I cambi sorridono a Fonseca, Dzeko e Mkhitaryan due assist al bacio

Risultato finale: Young Boys-Roma 1-2

Pau Lopez 6,5 - Intuisce la traiettoria del rigore di Nsame ma non può evitare che il pallone entri in rete. Attento sempre sulle uscite alte e decisivo la sua parata nel finale su Elia.

Fazio 6 - Molto attento sui palloni che arrivano dalle sue parti. Protagonista di una bella chiusura nel primo tempo su Nsame.

Kumbulla 6,5 - Si fa trovare al posto giusto al momento giusto sul delizioso assist di Mkhitaryan superando di testa Von Ballmoos e festeggiando il primo gol in Europa e i primi tre punti della sua squadra nella competizione.

Juan Jesus 5,5 - Esterno della retroguardia a tre, riesce sempre a chiudere su Fassnacht con grande precisione ma commette diversi errori nella fase di impostazione dell’azione che sarebbero potuti costare cari ai suoi (Dal 70’ Pellegrini sv)

Karsdorp 5 - Riproposto sulla corsia di destra, va un po’ in difficoltà quando gli avversari premono dalla sua parte. Si vede poco nella fase offensiva (Dal 46’ Spinazzola 6,5 - Spinge molto sulla fascia sinistra costringendo gli avversari a stare molto più bassi).

Cristante 6 - Ingenuo quando sgambetta Rieder all’interno dell’area di rigore, partita in crescendo del centrocampista che accompagna molto di più l’azione dopo i cambi di Fonseca.

Villar 5 - Come Cristante va in difficoltà contro il centrocampo svizzero, fatica a costruire l’azione manovrata (Dal 58’ Veretout 6 - Ordinato in mezzo al campo, contribuisce al cambio di passo della squadra).

Bruno Peres 6,5 - Rischia tantissimo per una manata a Maceiras ma con la sua velocità taglia fuori Maceiras su assist di Dzeko e realizza il gol del pareggio.

Pedro 5,5 - Prova a metterci la sua classe al servizio dei compagni, arretra anche il proprio baricentro per provare a raccogliere palloni giocabili ma questa sera la sua stella non brilla (Dal 58’ Mkhitaryan 6,5 - Delizioso l’assist per il 2-1 di Kumbulla con un cross al bacio che il difensore deve solo spingere in rete)

Carles Perez 6 - Si accende a tratti come sul finire di primo tempo quando dopo una serpentina si fa rimontare da Zesiger al momento della conclusione in porta. Nella ripresa prova a creare pericoli alla porta svizzera

Borja Mayoral 5 - La retroguardia dello Young Boys non gli lascia spazio e lui finisce per sbattere sul muro giallonero senza mai lasciare il segno (Dal 58’ Dzeko 6,5 - Cambia le sorti del match. Il suo ingresso non solo mette apprensione nella difesa svizzera ma trova con un colpo da maestro il corridoio giusto per il momentaneo 1-1 di Bruno Peres).

Fonseca 6 - Le scelte iniziali non lo premiano con la squadra che fatica e creare gioco. Nella ripresa però i cambi lo assistono arrivano tre punti importantissimi per iniziare l’avventura in Europa League.