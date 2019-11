Le pagelle della Roma - Pau Lopez salva il salvabile. Pastore smarrito

Risultato finale: Parma 2, Roma 0.

© foto di www.imagephotoagency.it

Pau Lopez 7 - Bravo sul sinistro sporco di Cornelius e su quello molto più lineare di Gagliolo. Nel finale dice di no anche a Kulusevski.

Spinazzola 6 - Il duello con Gervinho di annunciava entusiasmante, ma deve issare bandiera bianca dopo 25'. Dal 26' Santon 6 - Appoggia la manovra, ma senza la giusta convinzione.

Fazio 5,5 - Perde tutti gli scontri diretti con Cornelius, che sebra avere un altro passo stasera. Dal 71' Diawara 5,5 - Giocatore sbagliato per una gara come quella del Tardini, rischia solo di caricarsi di un giallo.

Smalling 6,5 - Anche stasera, ampiamente positivo: un paio di anticipi salvano la difesa prima della capitolazione definitiva.

Kolarov 5,5 - Ha visto giorni migliori: il palo su calcio di punizione è il momento migliore della sua gara.

Mancini 6 - Si nota per un pallone letteralmente "sradicato" dai piedi di Hernani e per poco altro: non era la gara adatta alle sue caratteristiche.

Veretout 5 - Kulusevski gli sporca ogni possesso e ben presto il francese è isolato dal gioco della propria squadra. Meglio nella ripresa, ma non di molto.

Zaniolo 5,5 - Tanta buona volontà ma scarsa incisività quest'oggi per il gioiellino ex Inter: la sua serie di reti consecutive si ferma al Tardini.

Pastore 5 - Crea la conclusione più insidiosa della serata per Sepe è vero, ma nel primo tempo è totalmente smarrito. Notevole passo indietro. Dal 65' Under 6 - Rientro incoraggiante: crea un bel pericolo con un sinistro dal limite, ma non è serata.

Kluivert 5,5 - Inizio sprint e finale deludente: tra palloni persi e qualche "tuffo" non riesce ad aiutare la squadra nonostante il differenziale di Passo rispetto a Darmian.

Dzeko 5,5 - Le tante partite consecutive iniziano a pesare: oggi totalmente innocuo per la difesa del Parma e il suo unico tiro è in palese posizione di fuorigioco.