Le pagelle della Roma - Pau Lopez tragicomico, Dzeko al posto giusto

Roma-Lazio 1-1 (26’ Dzeko, 34’ Acerbi)

Pau Lopez 4,5 - La sua clamorosa leggerezza regala alla Lazio un pari inaspettato e a lui un bel 4,5 in pagella. Peccato, perché i biancocelesti non lo impegnano mai seriamente nel corso del match.

Santon 6,5 - Ancora titolare, con tanta personalità e aggressività sulla fascia destra. Partecipa suo malgrado al gol dell’1-1, ma nel complesso gioca sicuramente una buonissima partita (Dall’83’ Kolarov s.v.).

Mancini 6 - Roccioso e sicuro di sé, al fianco di Smalling non sbanda mai neanche contro il capocannoniere del campionato: Ciro Immobile.

Smalling 7 - Si arrende solamente a Pau Lopez. Per il resto, è provvidenziale su Correa e giganteggia su Immobile nella ripresa, oltre a rendersi pericoloso sui palloni alti in area avversaria.

Spinazzola 6,5 - Parte altissimo e costringe Lazzari a fare il terzino sovrastandolo fisicamente e trovando spesso il fondo.

Cristante 6,5 - Torna al suo posto visto l’infortunio di Diawara e fornisce un assist coi fiocchi a Dzeko per il vantaggio giallorosso. Quantità e qualità.

Veretout 6,5 - Cresce alla distanza con un grande spirito di iniziativa palla al piede e tanti inserimenti negli spazi, sfiorando pure il 2-1 con un tiro che esce di un niente (Dall'89' Pastore s.v.).

Under 7 - Ha conquistato la fiducia di Fonseca e anche oggi si capisce il perché. Tra i più propositivi, fa ammattire Lulic con la sua velocità e la sua tecnica dal 1' al 90'.

Pellegrini 6,5 - Tra le linee è sempre bravo a smarcarsi, colpisce un palo clamoroso da fuori area in chiusura di primo tempo e danza col pallone mostrando tutta la sua classe.

Kluivert 6 - Spento e poco propositivo nella prima frazione, si risveglia nella ripresa con un buon contributo nelle due fasi e tanti recuperi vitali sulla sua corsia. È proprio questo l’atteggiamento che piace al suo allenatore, tanto in costruzione che nel ripiego (Dall’80’ Perotti s.v.).

Dzeko 7,5 - Sblocca il derby anticipando di testa Strakosha in uscita e realizzando così il suo nono gol in campionato (già eguagliato il suo score della scorsa Serie A). L'uomo giusto al momento giusto, come sempre del resto. Va anche più volte vicino al raddoppio.