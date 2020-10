Le pagelle della Roma - Pedro, primo acuto in Serie A. Ibanez comanda la difesa

Risultato finale: Udinese-Roma 0-1 (55' Pedro)

Mirante 7 - È l'uomo della Provvidenza, nelle fasi di tempesta: rimpalla Lasagna lanciato a rete, si ripete nel secondo tempo e indossa il mantello sulla sventola di Molina.

Mancini 6,5 - Movimenti sempre armoniosi con il terzetto: deciso, impattante e sul pezzo. Il surplus è quel rammendo salvifico sul lob morbidissimo di Pereyra: regala un intervallo più sereno ai suoi.

Ibanez 7 - Un altro step che certifica la crescita di questo ragazzo. Doti atletiche da primatista, cui sta gradualmente abbinando nozioni tecniche impartitegli da Fonseca. Sempre più certezza del terzetto.

Kumbulla 6,5 - L'apprendistato procede senza intoppi di sorta. Asciutto, elegante e ordinato: doti rare, ma eccezionalmente naturali nel suo caso. A suo agio nel consolidato ruolo di terzo di sinistra.

Santon 6 - Quasi a controbilanciare l'esuberanza a sinistra di Spinazzola, adotta un atteggiamento accorto e fronteggia con sapiente prudenza il dirimpettaio Ouwejan.

Pellegrini 6,5 - Arretrando il raggio d'azione si riduce un po' il margine per la giocata determinante, ma riempie la sua partita di disimpegni pregevoli e insieme utili. Al netto di qualche leziosità, la pulizia della manovra dipende anche - e soprattutto - da lui. (Dall'83' Cristante s.v.).

Veretout 6 - Qualche riflettore in meno rispetto alla sfavillante serata di domenica, ma è elemento imprescindibile nello scacchiere di Fonseca. Coinvolto nel palleggio, deciso in interdizione: indossa l'elmetto quando l'incontro si sporca.

Spinazzola 6,5 - Mette quasi alle corde Ter Avest in un primo tempo in cui fa il bello e il cattivo tempo sulla corsia di competenza. Dopo l'intervallo abbassa un po' i giri, ma è tra i più in palla. (Dal 71' Perez 6 - Si adegua al canovaccio imposto dai friulani).

Mkhitaryan 6 - Un po' ondivago l'andamento della sua serata, anche se le trame abbozzate con Pedro non possono che dar speranza a Fonseca. Batte Musso con lo scavetto, ma parte in netto offside.

Pedro 7 - Di una bellezza autentica, quasi primordiale, il suo primo acuto in Serie A: un paio di tocchi, sguardo verso Musso e palla all'incrocio. È lui l'uomo copertina della serata giallorossa. (Dall'83' Kluivert s.v.).

Dzeko 6 - Mette in mostra tutto il suo magistero tecnico nel gioco con la squadra. Regista avanzato, riferimento per i compagni, anche se l'erroraccio a tu per tu con Musso non è da lui. (Dal 94' Villar s.v.).

Paulo Fonseca 6,5 - La squadra sembra sfilacciarsi sul calare del primo tempo, lui ha il merito di ripristinare celermente l'equilibrio e guidare il riassestamento post-intervallo. Il gol di Pedro è una conseguenza: prima vittoria meritata.