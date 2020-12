Le pagelle della Roma - Pedro sprecone, Veretout segna ancora. Difesa a due facce

ROMA-CAGLIARI 3-2

Marcatori: 11' Veretout, 59' e 91' João Pedro (C), 71' Dzeko, 77' Mancini

Mirante 6 - Il Cagliari sbaglia tante conclusioni, non può nulla sul tiro secco di Joao Pedro. Esce subito dopo il gol di Dzeko, a causa di un problema muscolare. (Dal 74' Pau Lopez 6 - Intuisce il rigore di Joao Pedro ma non può arrivarci).

Mancini 6,5 - Chiamato a essere leader della retroguardia in assenza di Smalling, commette un paio di errori in impostazione che rischiano di costar cari. Si riscatta segnando il gol del 3-1.

Cristante 6 - Un paio di lanci millimetrici, un'inzuccata salvata miracolosamente da Mirante. Dietro balla un po' ma si difende. (Dal 74' Smalling 6 - Si fa sentire subito firmando l'assist per il compagno di reparto).

Kumbulla 6 - Fonseca sceglie lui e non Ibanez, l'ex Hellas è pericoloso nell'area avversaria e non commette particolari sbavature, anche se nella ripresa soffre l'aggressività degli avversari. (Dal 63' Ibanez 6,5 - Ingresso decisivo. Dà tranquillità alla difesa. È lui a pescare Karsdorp, che poi serve l'assist a Dzeko).

Karsdorp 6,5 - C'è il suo zampino sull'azione del gol che sblocca la sfida e anche sull'importantissimo 2-1. Spinta costante, ma quando è chiamato a difendere mostra ancora limiti.

Villar 6 - Corre per due, è lucido quando serve. Cala un po' nella ripresa, commette un fallo ingenuo da rigore che quasi riapre il match.

Veretout 6,5 - Sblocca il match con una conclusione sporca, che supera Cragno in pallonetto. Sette gol in campionato, un rendimento straordinario.

Bruno Peres 6 - Zappa è un cliente ostico ma il brasiliano non si scompone e tiene bene sulla fascia mancina, non proprio quella di sua competenza.

Pedro 5,5- Si accende a sprazzi, ma è sempre pericoloso. Cragno gli nega il gol nel primo tempo, nella ripresa se ne divora uno clamoroso, che quasi costa caro . (Dal 63' Pellegrini 6 - Entra in un momento delicato, prova a dare qualità e a rendersi utile).

Mkhitaryan 6 - L'armeno è il cervello e il cuore della Roma di Fonseca. Presente in tutte le azioni, avvia l'azione del gol di Veretout ed è un punto di riferimento importante per i compagni, anche se stavolta non incide con gol e assist.

Dzeko 6,5 - Non sembra al meglio, anche se il suo apporto è sempre prezioso in termini di personalità. Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e torna alla rete. (Dal 78' Mayoral s.v.).

Allenatore: Paulo Fonseca 6 - La Roma non brilla, ma la missione è compiuta. Doveva chiudere l'anno con una vittoria e l'ha fatto: certo, troppi errori e tanta sofferenza, ma la vittoria è meritata. Deve far riflettere il blackout che nella ripresa quasi permette al Cagliari di ribaltare il punteggio. Per fortuna i sardi ne approfittano solo in parte e permettono ai giallorossi di ritrovare il vantaggio poco dopo.