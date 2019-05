Le pagelle della Samp - Quagliarella re dei bomber, male Caprari e Tonelli

Sampdoria-Empoli 1-2 (56' Farias, 75' Di Lorenzo, 92' rig. Quagliarella)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Audero 6,5 - Incolpevole sul gol di Farias, salva il risultato nel primo tempo e risponde pure al rigore calciato da Caputo. Impossibile per lui fare di meglio, impossibile però anche evitare il 2-0 a rimorchio di Di Lorenzo.

Sala 5,5 - Soffre tanto quando Pajac si alza e spinge sulla fascia. Anche in fase offensiva non apporta la costante spinta a cui ci ha abituati.

Ferrari 5,5 - Fa buona guardia su Farias, almeno fino all'ora di gioco. È proprio l'attaccante brasiliano a realizzare infatti l'1-0, tutto solo davanti alla linea di porta, su assist di Traoré. Una macchia che non può non influire sul suo giudizio finale, così come la corsa incontrastata di Di Lorenzo verso il tap-in del 2-0. Ferrari e Jankto, in quella circostanza, vengono letteralmente bruciati in velocità.

Tonelli 5 - Stende goffamente Farias in area, rimediando il giallo e soprattutto consentendo all'Empoli di chiudere anzitempo la partita con Di Lorenzo dopo l'errore sul dischetto di Caputo. Ingenuità pesante.

Murru 5 - L'azione che porta al primo gol dell'Empoli arriva proprio dalla sua corsia di competenza. Troppo in difficoltà quando gli azzurri attaccano sulla sinistra, impercettibile quando è invece la Sampdoria a fare il gioco palla al piede.

Praet 5,5 - Il più sottotono del centrocampo della Samp oggi. Non sbaglia in maniera evidente, ma neanche brilla. Giampaolo negli spogliatoi gli aveva chiesto sicuramente di più.

Ekdal 6 - Nel primo tempo addormenta e risveglia il gioco, permettendo alla Samp di mantenere costantemente il possesso palla. Cala però nella ripresa, così come tanti suoi compagni, e Giampaolo lo sostituisce (Dal 72' Vieira 5,5 - Entra quando la Samp è ormai in completa balia dell'Empoli. I toscani corrono il doppio, guidati dal sogno salvezza, e lui può solo rincorrere).

Jankto 5,5 - In netta crescita rispetto alla prima parte di stagione, scalda i guantoni di Dragowski con un gran sinistro al volo nel primo tempo. Nella sua prestazione c'è anche una pecca, però, visto che si lascia scappare via Di Lorenzo in occasione del 2-0 senza neanche tentare di riprenderlo.

Caprari 5 - Non ha ancora recuperato il ritmo partita dopo il lungo infortunio, nonostante gli spezzoni giocati con Parma e Bologna. Oggi, con tutti gli alibi del caso, risulta quindi il meno partecipe e pericoloso della Samp (Dal 71' Sau 6 - Entra bene in partita e si conquista in maniera intelligente il rigore che riaccende le speranze doriane nel recupero. Ormai, tuttavia, è troppo tardi).

Gabbiadini 5,5 - Parte dal 1' a sorpresa per rimpiazzare l'infortunato Defrel e nel primo tempo non sfigura affatto. Nel secondo, invece, si registra un netto passo indietro (Dall'80' Ramirez s.v.).

Quagliarella 6 - Si vede poco, ma quando il pallone passa dalle sue parti è sempre pericoloso. Se la Samp non ha più niente da chiedere al campionato, lui vuole il titolo di capocannoniere e al 92' fa un ulteriore passo proprio in questa direzione: calcio di rigore trasformato impeccabilmente e 26° centro in Serie A.

Rileggi qui la diretta testuale del match di TMW