Le pagelle della Sampdoria - Murillo tirato a lucido, attacco inconsistente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SAMPDORIA-ROMA 0-0

Audero 6 - Quasi ingiudicabile. Dalle sue parti non arriva nessun tiro in porta e sotto questo aspetto ha anche lui i suoi meriti, anticipando in alcuni casi l'azione con ottime uscite.

Breszynski 6 - Più intraprendente rispetto alla prima, inguardabile, parte di stagione. Prova anche a mettere paura a Pau Lopez con una conclusione da fuori e accompagna bene l'azione palla al piede.

Murillo 6.5 - L'avvento di Ranieri su di lui ha avuto senz'altro importanti benefici. Il colombiano fino a oggi pomeriggio era il peggior giocatore per media voto di tutta la Serie A. Contro la Roma è sicuro, deciso, bravo nell'anticipo. La Samp può sperare di avere un vero nuovo acquisto.

Colley 6 - Molto meno sicuro del compagno di reparto, soprattutto nella prima parte di gara. Non mancano le sbavature, non è preciso nell'appoggio ma per sua fortuna nessuno ne approfitta. Cresce col passare del tempo acquisendo sicurezza e affidabilità.

Murru 6 - Provoca il cartellino rosso di Kluivert nel finale. Prima fa una partita onesta dove concede poco, aiutato dalla scarsa vena degli avversari.

Rigoni 5 - Prova a innescare qualche ripartenza blucerchiata, ma il piede non è sempre preciso e a volte perde l'attimo, non riuscendo né a concludere in porta, né a innescare i due attaccanti. (Dal 60' Depaoli 6- Cambia poco l'inerzia di una partita che è già incanalata verso il pareggio).

Vieira 5.5 - Ingenuo nel rimediare un cartellino giallo dopo pochi minuti, sbaglia ogni tanto in fase d'appoggio.

Bertolacci 6 - Schierato a sorpresa dall'inizio, non vedeva il campo da undici mesi. "In pochi sanno quello che ho passato" ha dichiarato. E non a caso ha voglia di spaccare il mondo: tanto impegno, grinta, un giallo rimediato. Esce con i crampi. (Dal 72' Ekdal sv)

Jankto 5 - Qualche incursione ma poco preciso in fase d'appoggio. Poco pericoloso.

Gabbiadini 5 - Ranieri gli dà subito la chance dal primo minuto, l'ex Southampton è poco servito e poco fa per farsi servire. Ha una mezza occasione nel primo tempo, sprecata con un debole colpo di testa. (Dal 65' Bonazzoli 6 Il migliore del reparto, smuove il finale di una partita avviata verso lo 0-0 ed è l'unico che riesce a centrare la porta).

Quagliarella 5.5 - Lo scontro a fine primo tempo lo costringe a giocare col turbante i restanti 45'. Partita in cui ha pochi spunti ed è poco cercato.