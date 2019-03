Le pagelle della Sampdoria - Quagliarella non sbaglia, Sala e Linetty sì

Sampdoria-Atalanta 1-2 (50' Zapata, 68' Quagliarella, 78' Gosens)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Audero 6,5 - Rischia tantissimo con un rinvio addosso a Ilicic nel primo tempo, ma si riscatta alla grande con un'uscita provvidenziale sempre sui piedi dello sloveno. Può fare poco dinanzi a Zapata, salva il risultato con una paratona su un colpo di testa di Pasalic e poco più tardi viene punito solamente da un euro-gol di Gosens.

Sala 5 - Corre e lotta sulla fascia destra, ma macchia indelebilmente la sua prestazione con l'errore di posizionamento in occasione del gol di Zapata. Patisce un infortunio muscolare in apertura di ripresa, costringendo Giampaolo al secondo cambio obbligato dopo Saponara (Dal 59' Bereszyński 5 - Entra a freddo e Gosens ne approfitta per tagliare la sua fascia come una lama. I pericoli nerazzurri, almeno nella ripresa, arrivano tutti dalle corsie laterali).

Andersen 6 - Il duello con Zapata è da mostrare a ogni giovane aspirante difensore. Il centrale blucerchiato annulla la 'Pantera' colombiana, che segna proprio quando riesce a sfondare dalle parti di Sala.

Colley 5,5 - Prova senza infamia e senza lode al fianco di un più impegnato ed efficace Andersen.

Murru 5 - Sulla sua fascia soffre tantissimo la velocità di Hateboer, che arriva costantemente al cross mettendo costantemente in apprensione la difesa di casa fino a propiziare il gol partita di Gosens.

Praet 6,5 - Recupera, imposta e attacca: il belga è un centrocampista completo, essenziale per le due fasi della Sampdoria. Ottima prestazione nonostante la sconfitta.

Ekdal 6 - Quantità e qualità davanti alla propria difesa. Soffre il fraseggio tra le linee di Ilicic e Gomez, ma riconquista una gran quantità di palloni e sfiora il pari nel finale con una perfetta incornata su cross di Murru.

Linetty 6 - Molto propositivo all'inizio, cala nella ripresa. Pesa come un macigno l'errore davanti a Gollini nel finale di primo tempo (Dall'84' Defrel s.v.).

Saponara 6 - Gara ordinata, pur senza entrare nel vivo delle azioni pericolose della Sampdoria. Si allunga troppo rincorrendo un pallone e deve uscire prima dell'intervallo per un problema muscolare (Dal 45' Ramirez 6 - Tarda un po' troppo a entrare nel gioco, ma al 66' si procura in area il calcio di rigore che vale il raddoppio grazie a una trattenuta da parte di Gomez).

Quagliarella 6,5 - Non è al 100% e si vede bene. Poco servito dai compagni, ma anche poco efficace quando il pallone gravita dalle sue parti. Alla prima vera occasione, però, non sbaglia: rigore dell'1-1 e capocannoniere di Serie A in solitaria a quota 20 reti.

Gabbiadini 5,5 - Qualche tentativo interessante, buoni scambi coi compagni, ma nel complesso Masiello e Mancini lo limitano annullandone sempre la pericolosità.