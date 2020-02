vedi letture

Le pagelle della SPAL - Missiroli il migliore, Petagna freddo. Bentornato Fares

Berisha 6,5 - Non può nulla sulle reti ravvicinate di Ronaldo e Ramsey, compie almeno tre interventi molto importanti e tiene vivo il match.

Cionek 5,5 - Per 40' limita Ronaldo, riuscendo anche a contenerlo nell'1 contro 1. Basta però una distrazione e il portoghese scappa via, firmando l'1-0.

Bonifazi 5,5 - Pesa il buco centrale lasciato insieme al collega di reparto, sfruttato alla grande da Ramsey, che si inserisce e fa 2-0. Per il resto gioca in modo molto ordinato.

Zukanovic 5 - Come per Bonifazi, fatale lo spazio lasciato a Ramsey a inizio ripresa. Qualche sbavatura di troppo, nel complesso insufficiente.

Reca 5,5 - Molto aggressivo nelle prime fasi del match, poi però soffre molto Cuadrado, che gli va via in più di una circostanza.

Castro 5,5 - Finora non è riuscito a dare quel qualcosa in più che servirebbe alla SPAL. Pochi spunti degni di nota. (Dal 60' Fares 6 - Il rientro più atteso per i tifosi della SPAL, anche se sfortunato perché pochi secondi dopo arriva il raddoppio di Ramsey).

Valdifiori 6 - Gioca tanti palloni, contiene bene le avanzate dei centrocampisti ospiti. Di Biagio gli dà fiducia in una sfida complicata, lui lo ripaga con una prestazione all'altezza.

Missiroli 6,5 - Uomo ovunque in mezzo al campo, trascina i compagni anche nei momenti più difficili e conquista il rigore che riapre la sfida. (Dall'80' Tunjov s.v.).

Strefezza 6 - Crea qualche grattacapo a Chiellini, è pericoloso con la sua velocità e le sue giocate. Poco incisivo però in fase conclusiva.

Valoti 5,5 - Dopo un buon avvio, non riesce a trovare la giocata giusta e cala alla distanza. (Dall'89' Di Francesco s.v.).

Petagna 6 - Solito punto di riferimento offensivo, ha il merito di tenere accesa la speranza trasformando il rigore. Per il resto è ben contenuto dai difensori ospiti.

Allenatore: Luigi Di Biagio 6 - Cambiare volto a una squadra in poche settimane è impresa ardua, soprattutto se si cerca di applicare qualche nuovo meccanismo. Il 4-3-3 funziona fino a un certo punto: la SPAL aggredisce ma spende troppo e non incide in avanti, poi arriva poco lucida agli assalti finali.