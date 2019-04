Le pagelle della SPAL - Petagna è super. Bene Murgia e Floccari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Empoli-SPAL 2-4 (22' Caputo, 28' Petagna, 44' Floccari, 48' Traore, 61' Petagna, 89' Antenucci)

Viviano 6 - Sui due gol empolesi, di Caputo e Traore, può oggettivamente poco. Negli altri episodi, soprattutto nel secondo tempo, risponde presente senza rischiare granché.

Cionek 6 - Pronti via e si rende subito protagonista di una bella chiusura all'interno dell'area di rigore. Sul primo gol azzurro non ha particolari responsabilità, su quello di Traoré copre male l'inserimento come del resto tutta la retroguardia spallina.

Bonifazi 5,5 - Nel primo tempo sbaglia tanto, con errori in copertura e in fase di costruzione della manovra. Cresce nella ripresa e soprattutto nel momento di maggior spinta dell'Empoli sbroglia un paio di circostanze che potevano diventare pericolose.

Vicari 6 - Sulle reti dell'Empoli non ha responsabilità dirette. Guida la retroguardia con buona personalità e sceglie sempre bene i tempi d'intervento.

Lazzari 6,5 - Inizio in sordina, con Dell'Orco che gli prende gli spazi e lo costringere più sulla difensiva. Il pareggio di Petagna però lo sblocca e serve un grandissimo assist per il raddoppio di Petagna. (dall'86esimo Felipe sv).

Murgia 6,5 - Ottima prestazione, in entrambe le fasi di gioco, del centrocampista di proprietà della Lazio. Nel primo tempo si vede spesso in proiezione offensiva, nella ripresa corre tantissimo e si vede più in fase di copertura che in attacco.

Missiroli 6 - Buona presenza fisica in mezzo al campo, anche se commette alcuni errori in appoggio che potrebbero costare caro ai suoi. Ma che l'Empoli non sfrutta. Cresce nel finale di partita e aiuta la squadra con esperienza e personalità.

Kurtic 6 - Pensa più al sodo che alle giocate di qualità. Lavora tanto in mezzo al folto centrocampo azzurro, anche grazie alla sua fisicità.

Costa 6 - Sostituisce lo squalificato Fares e se la cava. Costringe Di Lorenzo a spingere meno del solito. In fase difensiva è attento ma si fa vedere con buona verve anche in fase di costruzione della manovra.

Floccari 7 - Mette lo zampino nei due gol della SPAL. Prima si conquista il calcio di rigore poi trasformato da Petagna, poi si mette in proprio e realizza la rete dell'1-2 su perfetto assist di Lazzari. (dall'83esimo Antenucci 6,5 - Entra e segna un grandissimo gol in contropiede chiudendo la gara).

Petagna 7,5 - Gol numero 13 e 14 in campionato. A inizio gara lavora di fisico e sponde per la squadra, in difficoltà sul pressing empolese. Poi pareggia i conti su rigore e regala il vantaggio ai suoi fissando il risultato sul 2-3 finale. (dal 90esimo Schiattarella sv).