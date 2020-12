Le pagelle dello Spezia - Nzola devastante, Provedel eroe last minute. Pobega ingenuo

vedi letture

Queste le valutazioni dello Spezia, che ha pareggiato per 2-2 con il Bologna.

SPEZIA-BOLOGNA 2-2

Marcatori: 19’, 63’ Nzola (S), 72’ Dominguez (B),92’ Barrow (B)

Provedel 7 – Prestazione da montagne russe per il portiere spezzino, incerto nella gestione di qualche pallone con i piedi. Nella ripresa appare distratto sul pallonetto di Barrow che vale il 2-2, ma poi si riscatta neutralizzando il rigore calciato dall’autore del pareggio.

Ferrer 6 – Meglio sul piano della spinta che in fase di contenimento, quando si trova ad affrontare Barrow e Vignato. Più convinto sul piano difensivo nel corso della ripresa.

Erlic 6 – Buona prova a protezione dell’area di rigore, con maggiore sofferenza nella seconda frazione di gioco.

Chabot 6 – Il centrale difensivo ex Samp non bada troppo all’estetica, spazzando via quando la situazione lo richiede.

Marchizza 6,5 – Pur non essendo esattamente un terzino di ruolo, spinge sulla sinistra e mette in mezzo qualche cross invitante.

Maggiore 6,5 – Determinante in entrambe le fasi, recuperando diversi palloni per poi servirli con qualità alle punte. Dai suoi piedi, infatti, parte l’azione del vantaggio. (Dal 73’ Deiola 6 – Porta freschezza alla mediana dello Spezia nel finale)

Agoume 6 – Dà geometrie alla squadra, aiutando anche in fase d’interdizione come quando impedisce a Soriano di battere a rete. (Dall’81’ Ricci s.v.)

Estevez 6,5 – Mette il suo dinamismo a disposizione della squadra, aiutando sia in difesa che in attacco. Avvia l’azione che porta al raddoppio. (Dall’81’ Pobega 5,5 – Rischia di regalare i tre punti al Bologna con un intervento da rigore ai danni di Provedel)

Agudelo 6,5 – Dopo un primo tempo piuttosto anonimo, cresce vistosamente ad inizio ripresa. Prima colpisce il palo e poi serve a Nzola il pallone del 2-0. (Dal 65’ Farias 5,5 – Pochi spunti in avanti da quando entra in campo)

Nzola 7,5 – Una forza della natura, che mette costantemente in crisi la difesa felsinea con la sua fisicità. Nel primo tempo porta avanti lo Spezia, segnando a porta vuota su assist di Gyasi. Nella ripresa si ripete, ma la sua doppietta non basta per i tre punti.

Gyasi 6 – Moto perpetuo sulla corsia di sinistra. Viene servito al meglio da Maggiore e, sull’uscita di Da Costa, serve a Nzola il pallone dell’1-0. Meno lucido nella ripresa.

Vincenzo Italiano 6,5 – Carica a dovere i suoi per la prima stagionale al “Picco”. Le azioni che portano ai due gol mostrano quanto questa squadra abbia idee precise e sappia tradurle sul campo.