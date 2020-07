Le pagelle di Barrow - Letale. Con Juwara forma "un attacco molto in Gambia"

Musa Barrow è probabilmente il giocatore più in forma del Bologna in questa Serie A post-Covid. E lo si vede anche a San Siro in un test complicatissimo come quello contro l'Inter di Conte. Nel primo tempo soffre come tutti i suoi compagni, ma nella ripresa lo spartito cambia diametralmente. Un palo, il gol del 2-1 e per TMW l'ex Atalanta diventa "letale". Giudizio simile anche per il Corriere dello Sport: "Tocca pochi palloni ma decisivi. Segna da tre partite di fila". "Imprendibile nella ripresa" scrive, invece, Tuttosport mentre La Gazzetta dello Sport lo analizza in coppia con l'altro talento dei felsinei, il 2001 Juwara. "Un attacco molto in Gambia. Fiammeggiano". "Sembra li quasi per caso, poi si accende e devasta l'Inter" il pensiero del Corriere della Sera.

LE PAGELLE DI MUSA BARROW

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5