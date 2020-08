Le pagelle di Bastoni - Partitona e man of the match. Lanci degni di un regista

vedi letture

Su TMW lo abbiamo premiato con la palma del migliore in campo. Ciò che impressiona, al di là della solidità, sono i due lanci che portano alle due reti dell'Inter, tanto che il Corriere dello Sport parla di un "primo lancio degno di un grande regista" e di "partitona". Sulla stessa lunghezza d'onda la Gazzetta dello Sport, per cui il primo assist per Lukaku è una "chicca". Quindi il Corriere della Sera, che lo definisce un vero e proprio professore per quel che riguarda l'impostazione.

I voti di Alessandro Bastoni :

TMW: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7