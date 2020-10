Le pagelle di Belotti - A tratti commovente, solo contro tutti. Sprecato in un Toro senza ambizioni

Come un vero capitano, è l'ultimo ad abbandonare la nave e a smettere di crederci. Due reti, un lavoro immenso per trascinare i compagni di squadra e un eurogol in sforbiciata sfiorato nel finale, che avrebbe reso maggiore giustizia a una prestazione - l'ennesima - di altissimo livello. Il Torino perde ancora, ma il cuore granata di Andrea Belotti batte forte. Il Gallo è "a tratti commovente e solo contro tutti", come sottolinea il Corriere dello Sport, e verrebbe quasi da chiedersi per quale assurdo motivo continui a giocare in un club così poco ambizioso. Sembra davvero "sprecato".

Tuttomercatoweb.com 7,5

La Gazzetta dello Sport 8

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 8