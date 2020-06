Le pagelle di Chiesa - Impreciso e ingenuo. Non trascina la squadra e salterà la Lazio

vedi letture

Per la Fiorentina la gara interna contro il Brescia ultimo in classifica era l'occasione per portare a casa tre punti decisivi in chiave salvezza. Al Franchi però finisce 1-1 e al centro dell'attenzione finisce la prestazione in chiaroscuro di Federico Chiesa. TMW lo definisce "sotto le attese" vista l'incapacità di trascinare la squadra verso la vittoria tanto ricercata, mentre La Gazzetta dello Sport evidenzia gli errori sottoporta. "Meglio nella ripresa" scrive, invece, il Corriere dello Sport, con Tuttosport che fa pesare il giallo ingenuo rimediato nel finale di partita che lo costringerà a saltare il match di sabato sera in casa della Lazio.

LE PAGELLE DI FEDERICO CHIESA

TuttoMercatoWeb - 5

La Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 5,5

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 5,5