Le pagelle di Chiesa - Senza sprint, posizione e atteggiamento. E riesce a fermare Ribery

Se fosse stata necessaria una certificazione dello stato di crisi in cui versa Federico Chiesa, questa è arrivata nel match di ieri contro il Cagliari. "Non ha sprint, non ha posizione" scrive in merito alla prestazione del 25 viola il Corriere dello Sport; "un solo pallone giocabile" è quanto evidenzia invece Tuttosport; "il suo atteggiamento non convince" lo si legge su La Gazzetta dello Sport. TMW sintetizza: "Pochi spunti, si traveste suo malgrado in difensore del Cagliari e ferma involontariamente Ribery".

LE PAGELLE DI FEDERICO CHIESA

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5