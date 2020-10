Le pagelle di De Vrij - Distratto sul gol di Pellegrini. Meglio da centrale di difesa (vedi Inter)

vedi letture

Prestazione sulla sufficenza per Stefan De Vrij dell'Inter protagonista con la maglia dell'Olanda nel match contro l'Italia di ieri sera. Sulla gara dell'ex Lazio pesa la distrazione sul gol di Pellegrini, ma "non commette altri errori" scrive il Corriere dello Sport. "Dal suo lato si balla un po' - evidenzia invece La Gazzetta dello Sport -. Meglio da centrale (vedi Inter) che da esterno dei tre di difesa". Sulla prestazione non particolarmente positiva di De Vrij, infine, Tuttosport commenta: "Non così dinamico come serve".

LE PAGELLE DI STEFAN DE VRIJ

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5