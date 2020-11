Le pagelle di Dybala - Non è vera Joya. Ritorno da titolare disastroso: è il peggiore

vedi letture

Un ritorno da titolare disastroso. Spreca la sua occasione ed è il peggiore in campo per la Juventus. Paulo Dybala è capitano per una notte ma il gol sfiorato all'inizio resta un episodio isolato. Non è vera Joya. Nessun giornale oggi in edicola lo salva, scompare subito dopo aver impegnato Dibusz e il giudizio è unanime. Dybala è il peggiore in campo di Juventus-Ferencvaros.

Tuttomercatoweb.com 4.5

Gazzetta dello Sport 5

Tuttosport 4.5

Corriere dello Sport 5

Repubblica 5